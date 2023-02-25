張雨生想你到月球展倒數 瑪莎策展身兼土地公

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「想你到月球」張雨生特展策展統籌王耀邦（左起）、音樂總監瑪莎、文本統籌陳德政（右起）、數位統籌王宗欣等人與北流董事長黃韻玲（中）對談，分享策展甘苦談及心目中的張雨生。（北流提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）北流「想你到月球」紀念張雨生特展策展團隊王耀邦（格子）、瑪莎等人與北流董事長黃韻玲對談心中的張雨生。格子笑說瑪莎身兼展覽土地公，靠瑪莎「疏通」音樂版權。

台北流行音樂中心21日舉辦「期待想你到月球」對談，邀請策展統籌王耀邦、音樂總監瑪莎、文本統籌陳德政、數位統籌王宗欣與北流董事長黃韻玲對談，分享策展甘苦談與心目中的張雨生。

黃韻玲表示，張雨生雖已離開20多年，依然有很多人討論他的音樂，影響力持續擴散，「將重要的音樂史料記錄下來成為重要的養分，這是我們的使命。」黃韻玲回憶，以前很害怕見到張雨生，因為每次見面都會被關心有沒有看書和創作。

瑪莎表示，因為之前沒有向公部門提案經驗，「第一次報告時心想：我是五月天欸，竟然需要在這裡報告。」逗得全場哄堂大笑。對於瑪莎的角色，王耀邦則打趣說瑪莎身兼「展覽土地公」，因為要負責跟唱片公司「疏通」展覽播放的歌曲版權。

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王耀邦也說，瑪莎建議展覽中「雨生的河」展區將抽象的音樂以視覺畫呈現，觀展人也可以透過動畫了解張雨生的歌曲編排結構，「當初聽到瑪莎這個想法，我就知道這展覽要虧錢了。」團隊最後花了許多力氣演算每個音軌的呈現方式，獲得許多好評，被稱讚真的能感受每個音軌的細節。

「想你到月球 張雨生特展」28日即將結束，另外，北流將於3月11日、12日舉辦「我期待 張雨生演唱會 致敬25」，將由音樂人陳子鴻&政大YEAH樂團、陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組、告五人、TRASH、U:NUS、小男孩樂團等人共同致敬張雨生，也將重現張雨生生前唯一音樂劇創作「吻我吧娜娜」經典片段。（編輯：謝雅竹）1120225