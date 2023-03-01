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前總統府發言人林鶴明 任三立子公司行銷長

2023/3/1 14:26（3/1 14:46 更新）
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前總統府發言人林鶴明1日宣布，將加入三立集團子公司「創造智能」團隊擔任行銷長。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月1日
前總統府發言人林鶴明1日宣布，將加入三立集團子公司「創造智能」團隊擔任行銷長。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月1日
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（中央社記者葉冠吟台北1日電）前民進黨副秘書長、前總統府發言人林鶴明今天宣布，加入三立集團子公司「創造智能」團隊擔任行銷長，將協助推廣創造智能的人工智慧技術和創新服務。

三立今天發布新聞稿指出，「創造智能」為專注於人工智慧領域的新創公司，經過將近一年籌備與營運，日前已推出MarTech整合行銷服務，近期更將公開發行第一個區塊鏈的商品灣島樂園wonderland NFT（非同質化代幣）。

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三立表示，「創造智能」積極延攬各方優秀人才，林鶴明已於年初卸任民進黨副秘書長一職，今天起加入團隊。「創造智能」執行長林慧珍表示，林鶴明過去在政府部門與政黨服務超過10年，他們看準林鶴明在策略規劃、組織管理與研究領域的特長，期待他的加入能擴大創造智能的影響力與服務廣度。

林鶴明表示，他對於人工智慧技術一直有著濃厚的興趣，認為人工智慧技術將是未來的發展方向，未來將會以行銷長身分，帶領行銷團隊為企業客戶實現數位轉型與商業增長的目標。（編輯：張雅淨）1120301

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