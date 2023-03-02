木村拓哉傳與妻離婚 工藤靜香：隨便大家寫

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本媒體報導，有傳聞指日本男星木村拓哉將與妻子工藤靜香離婚，但工藤靜香被記者求證時說「隨便大家寫」，表示沒什麼好回應的。

日媒FRIDAY網路版報導，今年1月下旬傳出木村拓哉與工藤靜香可能將宣布離婚。據傳公布時間會選在木村主演電影THE LEGEND & BUTTERFLY在1月27日上映，到他主演日劇「風間公親-教場0」於4月開播之間。

據傳消息來源是富士電視台相關人員。木村參與主持的綜藝節目SMAP×SMAP由富士電視台製作，新劇將在富士電視台播出，曾在富士電視台任職的製作人重岡由美子更是在去年4月轉職到傑尼斯事務所，兩家公司關係密切。

而之所以有離婚傳言，與工藤靜香和前男友YOSHIKI去年底一起受邀參加紅白歌唱大賽造成話題有關。

YOSHIKI之後在他的頻道提到過工藤，稱「她真的是個很棒的人，偶爾會詢問她意見」，顯示兩人仍有聯絡。加上木村和工藤的大女兒心美21歲，小女兒光希20歲，兩人目前都已獨立，夫妻離婚不會對孩子造成太大影響，是可以宣布離婚的時機。

FRIDAY記者在東京都內某處堵訪工藤靜香，向本人詢問等木村拍片告一段落後，兩人是否就會宣布離婚？

工藤靜香聽到提問後，仰頭呼了一口氣說，「大家都是喜歡寫什麼就寫什麼，所以請隨意寫，但我想這不是值得讓大家特地跑一趟的話題」。

她說，「我無法做出回應，讓大家白跑一趟很抱歉」。她也認出記者是她的舊識，問候記者說，「最近好嗎，回去時請小心」，接著笑著離開。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120302