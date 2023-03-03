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黑之牛導演讚台灣人情味 李康生跟牛對戲險被踢

2023/3/3 17:35
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（中央社記者王心妤台北3日電）台日美合拍的「黑之牛」在日本與台灣取景。導演蔦哲一朗、影帝李康生今天出席殺青記者會。導演難忘台灣人情味，李康生分享跟牛演員對戲時不只被踩到，更差點被後腳踢中。

「黑之牛」受「十牛圖」啟發，李康生片中飾演明治時代在山中生活的男子，展現與一頭牛FUKUYO的生活，全片以黑白方式呈現。電影於2022年5月在日本開拍，回到台灣拍攝後於今年3月3日殺青，今天舉辦殺青記者會。

製片黃胤諭表示，電影涉及跨國拍攝，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，面臨事先沒有預期的挑戰。蔦哲一朗表示，李康生很能理解電影的含義，很多事情都以最精簡的語言溝通，「雖然文化及生活習慣有所不同，但和其他國家相比，日本和台灣真的是很親近的存在。」

李康生表示，跟牛演員FUKUYO事前花了10天培養默契，不只一起散步也會餵牠吃草、刷背，當成女朋友對待。李康生笑說，牛演員也有脾氣不好的時候，不只被牠踩到腳，曾騎在牛身上時被摔下來，冬天時還被牛用後腳踢了一下，幸好李康生敏捷躲開。

「黑之牛」除了在日本拍攝，也在台北、花蓮、澎湖取景，蔦哲一朗對台灣美景感到驚豔。他表示，最難忘在雨霧中背著厚重的底片相機追著牛跑了一整天，他被台灣人的人情味感動，尤其是當地民眾煮得海鮮粥，「那是一輩子獨一無二又難忘的味道。」

「黑之牛」預計於2023年於國際影展亮相，2024年於台灣、日本上映。（編輯：李亨山）1120303

#李康生
#黑之牛
#台灣
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