大師殞落 美國爵士薩克斯風傳奇蕭特89歲辭世[影]

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國爵士薩克斯風傳奇韋恩蕭特今天在洛杉磯辭世，享壽89歲。他被認為是美國最偉大的爵士樂作曲家之一。

韋恩蕭特（Wayne Shorter）的公關金斯利（Alisse Kingsley）向法新社證實他的辭世，但沒有說明原因。

韋恩蕭特曾與傳奇爵士樂手邁爾士戴維斯（Miles Davis）同團表演，也是爵士樂團「氣象報告樂團」（Weather Report）的創始者之一。他善於演奏高音和次中音薩克斯風。

影片來源：CBS Evening News

韋恩蕭特是1950年代爵士樂全盛時期最後一位在世的爵士樂巨星之一。當時爵士樂既是舞廳配樂，又在學術圈占有一席之地。

在韋恩蕭特漫長的職業生涯中，他一共贏得12座葛萊美獎（Grammy Awards），最後一座就在上個月獲得。他並獲得美國錄音學院（Recording Academy）頒發終身成就獎。

韋恩蕭特辭世消息傳出後，各界紛紛對他致意。他的好友及時常合作演奏的爵士鋼琴家賀比漢考克（Herbie Hancock）說，韋恩蕭特是「無可替代的」。

漢考克在韋恩蕭特公關公司發布的聲明中說：「我懷念在他身邊的日子、懷念他特殊的韋恩主義，他的精神將永遠存在我的心中。」

小號演奏家和作曲家溫頓馬沙利斯（Wynton Marsalis）稱讚韋恩蕭特是「不分紀錄的薩克斯風巨匠」和「爵士樂使者」。爵士樂手喬恩巴蒂斯特（Jon Batiste）也說，韋恩蕭特是「真正的獨一無二」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120303

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs