台灣影史首批原住民族紀錄片 紐約大銀幕獻映

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紐約經典電影資料館10日至14日將舉辦台灣原住民族紀錄片影展，放映16部作品。圖為導演馬躍．比吼1998年作品「如是生活 如是Pangcah」劇照。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月9日

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）台灣首批由原住民導演拍攝的原住民族紀錄片，10日至14日將在紐約經典電影資料館放映，資深紀錄片工作者馬躍．比吼與台灣國際紀錄片影展策展人鍾佩樺將出席映後座談。

台灣國際紀錄片影展創辦於1998年，為亞洲最重要紀錄片影展之一。2021年策劃展出原住民族紀錄片專題，首度呈現原住民族「自己拍攝自己」的紀錄片，許多影片母帶甚至連導演本人都沒留存，是台灣影史極為珍貴的史料。

經駐紐約台北文化中心居間聯繫，與國家電影及視聽文化中心合作，這套包含馬躍．比吼（Mayaw Biho）、楊明輝（Umin Howa）等10位導演共16部紀錄片的片單，將以「台灣1994－2000年原住民族紀錄片影展」形式在紐約呈現。

台灣國際紀錄片影展總策展人林木材透過新聞稿表示，這些原住民族導演初試啼聲的作品核心精神圍繞在土地問題、文化流失、身分認同、族群階級、傳統與現代衝突，十分強烈表達個人觀點，透過直接的敘事表露極其迫切的心情，也與當時各種原住民運動息息相關。

影展在紐約經典電影資料館（Anthology Film Archive）舉辦，分為7場次，每場次播映2至3部紀錄片。

為讓紐約觀眾更了解台灣原住民文化和紀錄片影展的策展背景，主辦單位邀請馬躍．比吼與鍾佩樺出席3場映後座談。

馬躍．比吼為花蓮阿美族人，就讀世新大學廣播電視電影學系時開始拍攝與阿美族相關的紀錄片，之後關注範圍逐漸擴展至其他原住民族與外省族群的歷史。

鍾佩樺任職於國家電影及視聽文化中心紀錄片組，與台灣國際紀錄片影展策展團隊耗時一年田野調查，集結流落四方的錄影帶，訪談原住民導演，並研究每位導演作品，終於呈現出原住民族紀錄片影展。本影展不只是影片放映，也是團隊研究成果。（編輯：郭中翰）1120309