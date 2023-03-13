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張清芳睽違8年宣布攻蛋 自揭多次閃過休息念頭

2023/3/13 12:18（3/13 12:36 更新）
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有樂壇「東方不敗」稱號的歌手張清芳（圖），13日宣布6月10、11日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，並表示，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物。（上引娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月13日
有樂壇「東方不敗」稱號的歌手張清芳（圖），13日宣布6月10、11日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，並表示，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物。（上引娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）有樂壇「東方不敗」稱號的歌手張清芳今天宣布，6月10、11日將在台北小巨蛋舉辦演唱會。睽違8年再次攻蛋，她坦言曾多次閃過「不如休息」念頭，但歌迷期待讓她割捨不下。

從「無人熟識」到「花雨夜」，張清芳在歌迷心目中的經典地位無可取代。繼2015年在台北小巨蛋舉辦兩場座無虛席的「芳華盛宴」演唱會後，今年張清芳再次啟動TimeLESS演唱會計畫。TimeLESS象徵著張清芳雋永的熟悉歌聲，陪伴著樂迷也勾起每個人回憶中的那首張清芳。

張清芳今天透過經紀公司分享，這幾年來她好幾度曾閃過「不如休息」的念頭，但每次一有這想法，身邊就會出現聲音要她繼續唱下去，感覺像是乘載著多年來，有如老友般歌迷的期待，讓她總是割捨不下。

提到這次開唱的原因，張清芳說，除了多年一路相挺的歌迷，有一部分是為了即將赴美留學的兒子，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物。張清芳更直言：「下次不知道是什麼時候了。」

張清芳也預告，必定將準備多首出道近40年來的經典歌曲，包含勾起青春回憶的「我還年輕」、「加州過後」、「大雨的夜裡」，希望歌迷能在張清芳的嗓音中，感受歲月的潮汐更迭。「張清芳 Stella TimeLESS 演唱會 2023」將於26日中午12時在拓元售票系統正式開賣。（編輯：李亨山）1120313

歌手張清芳睽違8年再次攻蛋，13日宣布6月10、11日將在台北小巨蛋舉辦演唱會。她坦言曾多次閃過「不如休息」念頭，但歌迷期待讓她割捨不下。（上引娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月13日
歌手張清芳睽違8年再次攻蛋，13日宣布6月10、11日將在台北小巨蛋舉辦演唱會。她坦言曾多次閃過「不如休息」念頭，但歌迷期待讓她割捨不下。（上引娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月13日
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