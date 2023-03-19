致敬桃農叔叔扶養長大 西班牙導演勇奪金熊獎

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西班牙導演卡拉西蒙（Carla Simón）為感恩桃農叔叔的養育之恩，所拍攝的第2部電影「桃子樹的最後豐收」（Alcarràs）就是為桃農發聲，全片31日將在台上映。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）西班牙導演卡拉西蒙去年以電影「桃子樹的最後豐收」（Alcarràs）勇奪柏林影展金熊獎一戰成名，電影裡刻劃桃農的辛勞悲喜，就是為了致敬扶養自己長大的叔叔。

36歲的卡拉西蒙（Carla Simón）出生於西班牙巴塞隆納，6歲時雙親不幸死於愛滋病，年幼的她被接到擔任桃農的叔叔家生活，在加泰隆尼亞的山村阿爾卡拉斯長大。

在取得倫敦電影學院碩士學位後，西蒙拍攝了自傳色彩極強的電影處女作「夏日1993」（Summer 1993），一舉勇奪柏林影展最佳首部電影大獎，並榮獲有「西班牙奧斯卡」美譽的哥雅獎最佳新導演。

2022年，西蒙感念叔叔的養育之恩，拍攝第2部電影「桃子樹的最後豐收」就為桃農發聲，故事描述生活在加泰隆尼亞的「索雷一家」，三代均以種植桃子樹維生。當老地主過世，地主兒子為興建太陽能板、決定收回土地，讓這家人在面對桃子樹的最後一次收成時，陷入了悲喜交集。

西蒙將童年的阿爾卡拉斯夏天、陽光、桃林與土地，以及農民的辛勞悲喜都加入片中，藉由桃子樹的最後一次豐收，刻劃出與眾不同的感人故事。她表示，「我想向那些仍在堅持、奉獻到最後一刻的農人，獻上懷念且溫暖的敬意。」

值得一提的是，片中演員大都是貨真價實的桃農，為尋找這群「演員」，西蒙面試了9000多人，才建立出電影裡的「索雷一家」，彼此感情至今依然親如家人，還常以角色名字來稱呼彼此。

而演員們真誠又真實的演出，除了助「桃子樹的最後豐收」一舉勇奪柏林影展最高榮譽金熊獎，「索雷一家」的3個主要演員約迪普約爾多賽（Jordi Pujol Dolcet）、安娜奧婷（Anna Otín）和亞伯特波世（Albert Bosch），更全數獲得哥雅獎最佳新演員提名。

「桃子樹的最後豐收」將於31日在台上映。（編輯：張雅淨）1120319

西班牙導演卡拉西蒙（Carla Simón）2022年以電影「桃子樹的最後豐收」（Alcarràs）勇奪柏林影展金熊獎，一戰成名。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月19日