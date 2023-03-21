紀錄片「神人之家」奪台灣影評人協會最佳影片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）一年一度的台灣影評人協會獎今天公布獲獎結果，最佳影片由紀錄片「神人之家」奪下，「哈勇家」抱走最佳導演、編劇雙獎；最佳男、女主角則頒給游安順、王渝萱。

台灣影評人協會今天在官方臉書指出，經過2月的初選與3月的決選，近日開出最佳影片，最佳導演、最佳劇本、最佳男演員、最佳女演員與特別表揚等6個獎項。

協會指出，在最佳影片獎項「神人之家」與「哈勇家」的成就，得到評審的一致肯定。投票過程勢均力敵，甚至一度考慮讓這2部片並列得獎：然而在最後一輪表決中，「神人之家」以1票之差勝出。影評人馬欣認為，去年電影整體水準平均，但「神人之家」以不同命題， 以神的從缺，對照人生的多樣面，讓人物有了更立體的投射。

「哈勇家」則得到最佳導演與最佳編劇2獎項。影評人雀雀表示，不論是給「哈勇家」或給導演陳潔瑤2獎都不嫌多，「1名台灣女導演把原住民故事，化作為具台灣普世性的家庭電影，早已自證陳潔瑤的格局不僅限於山上，或者說原住民祖靈文化早已涵蓋全台，台灣需要更多的陳潔瑤」。

最佳女演員部分有5人、6席同時競爭，其中以「小藍」與「該死的阿修羅」雙料入圍的王渝萱，在第1輪投票就領先，兩影片票數相當，自己打自己，評審更曾考慮「雙黃蛋」、一人拿兩個女主角獎的可能性。不過王渝萱在「小藍」的演出太驚艷，經最終表決，最佳女演員獎頒給「小藍」。游安順則以「一家子而咕咕叫」壓倒性票數順利通過，獲得最佳男演員獎。

影評人保溫冰認為，王渝萱在「小藍」裡，王渝萱膽大又心細地以臉部變化，微調愛慾幽谷的懸疑焦距，這場性格裂變的冒險，仰賴正是其膽識與深度，「國片不缺喜怒哀樂，我們需要的是王渝萱這種勇於探索奇特情緒的女演員」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特別表揚獎決選，聚焦在「我心我行」、「素還真」、「咒」3部片。經過最終決議「咒」的美術設計為最高票勝出；上一年協會獎的「特別表揚獎」也是由恐怖電影「哭悲」視覺效果獲得，反映出台灣電影的恐怖類型，激發出美學創作力。

今年度台灣影評人協會獎各項獎項，在決選階段時，51名影評人會員當中共有28名出席與會，評選過程討論熱烈。實體會議從預先線上表單統計全體會員投票的5席入圍名單（最佳女演員6席）中，並經過第2輪投票討論決選出優勝者。（編輯：李亨山）1120321