高雄影集「鹽水大飯店」取材自農運先驅戴振耀

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市政府投資首部影集「鹽水大飯店」，取材自台灣農運先驅戴振耀的故事。市長陳其邁今天到旗山手巾寮片場探班，他說，這是一部「高雄人」的影集，屬於台灣農民的電影。

高雄市政府以「高雄人」投資「鹽水大飯店」，由鄭文堂和林志儒共同執導。陳其邁今天準備旗山在地美食，慰勞劇組人員拍片辛勞，也感念戴振耀一生為農民運動打拚。

陳其邁接受媒體聯訪時說，戴振耀是他在立法院的同事，過去不管是在立法院，還是對威權時期的抗爭、農運等努力，戴振耀都是民主前輩。「鹽水大飯店」這個故事是非常感人，原縣區許多地方都有戴振耀的足跡，這是一部屬於高雄人的故事拍成影集，令人期待。

高市文化局新聞稿表示，「鹽水大飯店」劇本改編農運先驅、前農委會副主委「耀伯」戴振耀的青春歲月，描述1980年代一群高雄青年創立的「橋頭青年合作社」，圍繞愛情、友誼和夢想的感人故事。

文化局指出，市府扶植台灣影視產業，2011年開始以「高雄人」品牌投資超過40部電影。今年從電影擴展到影集製作，首部投資高雄劇「鹽水大飯店」，與公視台語台、綠光全傳播公司聯合出品。

此劇以高雄原生內容為創作題材，展現高雄人熱愛自由、反抗威權的精神，也是繼「生生世世」、「天之蕉子」等，再以高雄農村為故事背景的劇集。

文化局說，市府從影視協拍、編劇駐市、短片、VR、電影、影集等影視補助投資計畫，一條龍服務台灣的影視創作。現在另有一部高雄劇「聽海湧」也在小港南星拍攝，是少數從台灣人角度出發的二戰影視作品，期望透過影視行銷高雄原創內容，也讓在地影視人才留在高雄服務、投入產業工作。（編輯：郭諭儒）1120321

高雄市長陳其邁（前左）21日赴旗山手巾寮片場探班影集「鹽水大飯店」劇組，帶來在地美食慰勞眾人拍片辛勞。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月21日