葛妮絲派特羅因滑雪事故挨告 稱對方才是肇事者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國女演員葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）今天在美國猶他州為她滑雪時遭遇的事故出庭作證，她說，控告她的男子從後面撞上她，他才應該為這次意外負責。

法新社報導，退休驗光師桑德森（Terry Sanderson）因7年前的一次滑雪事故，控告曾演出「莎翁情史」（Shakespeare in Love）的葛妮絲派特羅，並向她求償。桑德森的律師將意外歸咎於葛妮絲派特羅，指稱此事造成桑德森相當於330萬美元（約新台幣1億元）損失。

葛妮絲派特羅則反控桑德森，並象徵性求償1美元加上律師費作為賠償，她在庭訊第4天，於洛磯山（Rocky Mountain）度假小鎮公園市（Park City）的法庭上發言。

葛妮絲派特羅接受桑德森的律師詰問時說：「桑德森先生在那條滑雪坡道上直接撞上我，這是事實。」

她回憶道：「當他滑進我的滑雪板之間時，我完全僵住了。」

桑德森的律師詢問她是否在事發後立刻尖叫說：「你直接滑到我該死的背。」葛妮絲派特羅回答：「是的，我有。我為我說的髒話道歉。」

兩名當事人都聲稱自己是被對方從後面撞上。

曾獲奧斯卡金像獎的葛妮絲派特羅在法庭上說，她曾一度擔心自己會遭性侵。

她說：「當時我在滑雪，然後有兩支滑雪板擠進我的滑雪板之間，迫使我的雙腿分開，接著有人用身體壓向我，發出一種非常奇怪的哼聲。」

「因此，我的大腦試圖弄清楚發生了什麼事。我在想：這是惡搞嗎？有人在做變態的事嗎？」

事件發生時，葛妮絲派特羅正與現任丈夫佛查克（Brad Falchuk），以及她和前夫、酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）所生的摩西（Moses）與艾普爾（Apple）度假。

桑德森的律師聲稱葛妮絲派特羅在事發後逃離現場，預料上述3人都會出庭作證。

葛妮絲派特羅今天坦承她離開了現場，但稱是因為她的滑雪教練克利斯提安森（Eric Christiansen）告訴她可以先離開，而克利斯提安森留在現場。

她說：「克利斯提安森先生留下來填寫報告，並確保桑德森先生沒事，他說我可以先走。」

葛妮絲派特羅補充道：「他也知道我的女兒在下面等我。」

代表桑德森出庭的布勒（Lawrence Buhler）在開庭陳述中說，葛妮絲派特羅一直以「危險」和「魯莽」的方式滑雪，導致桑德森「斷了4根肋骨及永久性腦損傷」。

葛妮絲派特羅今天再三否認這些說法。她接受詰問時承認，她在事故發生後，沒有詢問桑德森的傷勢或健康狀況。

她說：「我認為大家必須記住一件事：身為事故受害者，心裡不一定會想到肇事者。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120325