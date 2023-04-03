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美秀集團吉他手修齊身心休養暫停演出 團員：艱難決定

2023/4/3 11:32（4/3 11:46 更新）
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2019年「美秀集團」以歌曲「電火王」奪下金音創作獎最佳搖滾單曲。右2為吉他手修齊。（中央社檔案照片）
2019年「美秀集團」以歌曲「電火王」奪下金音創作獎最佳搖滾單曲。右2為吉他手修齊。（中央社檔案照片）
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（中央社網站3日電）台灣獨立樂團「美秀集團」以歌曲「捲菸」走紅，在YouTube創下千萬點閱率，也常現身各大音樂祭，2日還與李心潔在「大港開唱」合作演出。3日凌晨美秀集團在臉書發聲明表示，吉他手修齊因身心問題，即起暫停所有演出活動和露面通告。

美秀集團聲明中提到，修齊近一年多來為身心症狀所擾，在自己的病識感與醫師的判斷下，和團隊提出留職停薪的休養規劃。

「團員們與經紀人都理解修齊提出這個想法有多煎熬，在經由團隊內部良好溝通與充分討論後，美秀集團全體即使艱難也還是做出這個決定。」

美秀集團表示，不管是過去現在未來，修齊都是美秀集團的一分子。最後他們也向粉絲約定，「說好的，美秀集團會繼續一起向前。」（編輯：趙敏雅）1120403

2日與美秀集團與李心潔（左）在「大港開唱」合作演出。（圖取自facebook.com/amazingshowtw?locale=zh_TW）
2日與美秀集團與李心潔（左）在「大港開唱」合作演出。（圖取自facebook.com/amazingshowtw?locale=zh_TW）
#美秀集團
#大港開唱
#修齊
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