台紀錄片導演李靖惠新作 「愛子歸來」加州巡迴放映

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）台灣紀錄片導演李靖惠日前宣布，新作「愛子歸來」將在南加州的大洛杉磯地區展開11場放映會，宣傳這部以愛為主題影片。

「愛子歸來」於1月23日起至2月4日在南加州巡迴放映。這部紀錄片去年11月在聖地牙哥亞洲電影節首映，入圍競賽影片單元，也是代表台灣參展的觀摩影片。

李靖惠23日出席記者會，分享這部歷時10年拍攝的紀錄片幕後故事。李靖惠表示，2013年在紐約出席電影節活動時，認識了「愛子歸來」的主人翁楊媽媽，楊媽媽是一名廣播節目主持人，過去在台灣的中廣服務。

「愛子歸來」是在紀錄楊媽媽，從台灣到美國展開新生活，家庭歷經重大變故。楊媽媽在其漂泊的人生當中找到活下去的力量，她與美國監獄的受刑人通信，發展出有如母子的感情，讓台灣母親的愛跨越了族群與國界。

李靖惠表示，「女人最寶貴的是青春」，為了拍攝這部紀錄片，她花費10年時間，動機在於她從楊媽媽的故事當中，感受到強烈的愛與力量，讓她願意一頭栽進去。

李靖惠投入紀錄片拍攝20多年，2012年作品「麵包情人」拍攝安養院的菲律賓籍照護人員，獲得不少國際影展肯定。（編輯：張芷瑄）1130125