公視主題之夜思辨體罰外教養 籲父母先處理情緒

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）論壇實境節目「公視主題之夜SHOW」最新一期藉由紀錄片「成為更好的家人」探討體罰議題，親職教育專家陳安儀坦言教養過程曾打小孩，呼籲父母應該先「處理情緒」。

韓國紀錄片「成為更好的家人」由知名演員李英愛擔任旁白，透過一位虐待孩子的單親媽媽，與畏懼母親的11歲男孩的故事，分別從家長與孩子的觀點，揭示偏激的教養方式對親子關係所造成的傷害，並試圖尋找原因。

公視今天透過製作單位分享，「零體罰」是世界教育的潮流，台灣法務部於2023年3月公告修正「民法」，擬刪除父母對子女的「懲戒權」，但此趨勢也讓許多父母在教養子女上產生許多疑惑。

不少來賓透露，他們曾因被父母體罰造成耳朵短暫耳鳴、身心性格被影響的狀態，甚至因長期面對母親暴力傾向行為，導致嚴重憂鬱症與睡眠障礙。

談到父母如何在暴怒中處理情緒，人本教育基金會「數學想想國」總監吳麗芬提出自創的「十五秒急救法」。她表示在情緒快失控時，讓自己開始「嘴角上揚」並轉身離開，藉此給大腦時間理性思考，以避免衝動。

吳麗芬建議大眾在教育小孩時，思考協助他找到解決事情的方法，並從教育他面對著手，「處罰就取代他的責任，他責任已了，處罰最嚴重的後果就是，學會不要負責任。」

親職教育作家陳安儀坦言，兩個孩子還小時，她也曾採用體罰手段，但很多爸媽和她一樣，在打完小孩後很自責。她認為當下無法控制的原因可分為「情緒控制」和「不知如何管教」兩個層面。

陳安儀表示：「父母的情緒影響子女，子女的行為影響父母」，她從實驗學校學到的高效能教養辦法強調，「在事發當下先處理情緒，不處理行為」，孩子可以不需要處罰，所需要的是為自己犯的錯誤負責任。

心理專家鄧惠文也強調「父母照顧者需要很多的支持」，親子間相互感受、理解彼此情緒的重要性。

本集「公視主題之夜SHOW」將於26日晚上10時在公視頻道首播，並上架「公視＋」影音平台。（編輯：李亨山）1130125