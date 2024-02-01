台灣饒舌歌手驚豔大馬 展現多元嘻哈風格

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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）台灣、馬來西亞、日本在馬來西亞聯手打造首屆嘻哈音樂祭落幕，其中，台灣人氣饒舌歌手國蛋等人引發大馬歌迷關注台灣崛起的嘻哈新勢力。

「浮現祭×萬發巡演：攏總發啊」嘻哈音樂祭雖於1月28日落幕，社群網路平台討論熱度不斷，也讓台灣的嘻哈旋風吹到馬來西亞。

台灣樂壇近年掀起嘻哈新勢力熱潮，曾奪下金鐘獎綜藝節目獎的「大嘻哈時代」造就台灣許多年輕饒舌歌手崛起。「浮現祭×萬發巡演：攏總發啊」嘻哈音樂祭首度於大馬舉辦，多名「大嘻哈時代」人氣歌手以及馬來西亞與日本嘻哈歌手同台演出。

台灣東協造音行動負責人陳偉智（Tan Wei Tee）今天告訴中央社記者，馬來西亞是東南亞最大的華語音樂市場，台灣近年湧現許多有潛力的音樂人，但如進軍星馬市場仍需深耕新南向市場，因此，馬來西亞舉辦「浮現祭」具有搶灘指標意義。

台灣受邀歌手陣容讓大馬歌迷驚豔，諸如第2屆「大嘻哈時代」冠亞軍阿跨面和Gummy B，其他台灣歌手包括wannasleep、BAD STRAIT BOYZ（阿夫、阿法、馬克、艾蜜莉）、蛋頭、李紅、西屯純愛組和林潔心，以及資深嘻哈歌手國蛋等，都是人氣高的饒舌歌手。

另外，馬來西亞本地饒舌歌手Dato Maw、王子慧Jay、癢凱YUNG KAI和Dametrill與日本兄弟組合EAERAN，讓嘻哈音樂祭劃下完美句點，也激盪出火花。

「浮現音樂」創辦人陳信宏希望透過嘻哈音樂祭讓更多台灣新的饒舌歌手被看到。

吉隆坡ZEPP總監本多真一郎期盼未來台灣、馬來西亞和日本可以建立交流平台，促成更多的音樂交流合作。（編輯：馮昭）1130201

台、馬、日在馬來西亞聯手打造首屆嘻哈音樂祭落幕，圖為台灣歌手阿跨面在大馬演出。（典點音樂提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年2月1日

台、馬、日在馬來西亞聯手打造首屆嘻哈音樂祭落幕，圖為台灣歌手Gummy B在大馬演出。（典點音樂提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 1123年2月1日