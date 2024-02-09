洛史都華高雄演唱會取消 陳其邁也想看嘆遺憾

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）英國知名歌手洛史都華（Rod Stewart）高雄演唱會因故取消，市長陳其邁今天表示，市府有收到主辦方通知因不可抗力因素取消演出，真的非常遺憾，因為自己也很想看。

洛史都華舉辦Live in Concert, One Last Time巡迴演唱會，規劃3月4日從馬來西亞吉隆坡起跑，接著到泰國曼谷、高雄、菲律賓馬尼拉、香港等地開唱，其中高雄場3月9日在高雄巨蛋登場，但台灣主辦單位理想國昨天公告退票辦法，表示因不可抗拒因素，很遺憾洛史都華高雄場演唱會確定取消。

陳其邁上午慰問維護除夕治安工作基層員警，接受媒體聯訪表示，市府有收到主辦方通知，因不可抗力因素，洛史都華取消了5站的亞洲巡迴演出，真的非常遺憾，因為自己也想去看。這是大家的偶像，期待未來有機會能再來台灣。

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陳其邁也提到，高雄3月有3場大型演出，包括五月天、大港開唱、還有櫻花季，節目也都非常精彩，今年在後續一些檔期，也有大型團體會來。當然也期待一些天團都能夠來到台灣，高雄一定會做好準備。

此外，針對今天除夕夜黃色小鴨也將「公休」，陳其邁說，黃色小鴨的工作人員也不是鐵打的身體，過年讓大家休息一下，大家在家裡守歲，讓小鴨公休1天。（編輯：管中維）1130209