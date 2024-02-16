洛史都華出售音樂版權 1億美元入袋

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（中央社紐約15日綜合外電報導）根據「華爾街日報」今天報導，有「搖滾公雞」封號的英國流行歌曲巨星洛史都華（Rod Stewart），最近以約1億美元出售其音樂版權，成為最新一位以此方式獲利的藝術家。

法新社引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，美國重量級音樂經紀人阿佐夫（Irving Azoff）擁有的Iconic Artists Group，以近1億美元高價收購洛史都華錄製的音樂和出版權益，還有他的一些姓名暨肖像權。

先前有報導指出索尼（Sony）達成一項重磅交易，從麥可傑克森（Michael Jackson）遺產中收購半數的唱片與發行版權。不到一週之後，即傳出洛史都華的版權交易案。

有關麥可傑克森版權的交易細節很少，但「告示牌」（Billboard）和「紐約時報」（New York Times）的報導指出，它可能創下單一音樂家版權總值的紀錄。

「泰晤士報」（The Times）引述知情人士的話報導，麥可傑克森的資產估算至少有12億美元，「告示牌」稱這一價值意味著索尼將支付至少6億美元購買。

近年來，音樂版權在一系列銷售熱潮中成為熱門市場，巴布狄倫（Bob Dylan）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）和尼爾楊（Neil Young）等人都透過他們的作品獲利。

這個蓬勃發展的市場看似有所降溫，但洛史都華和麥可傑克森的交易明確指出需求仍然存在。

根據「華爾街日報」報導，Iconic Artists Group已籌得超過10億美元的新資金用於版權收購。

音樂版權作為一種資產類別極具吸引力，投資者認為它在串流媒體時代具有長期價值。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130216