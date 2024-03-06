密錄器揭移工之死真相 「九槍」導演導讀版將播出

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）近日中國籍船隻越界在金廈海域翻覆釀2死意外，台灣海巡執法過程未配戴密錄器成爭議點之一。而獲金馬獎最佳紀錄片的「九槍」則因取得關鍵密錄器，揭露移工之死真相，電影導演導讀版將於公視播出。

2017年8月底，27歲失聯越南移工阮國非在新竹竹北溪旁遭舉報意圖竊車，他因用藥神智不清而拒捕，對峙過程中，赤裸、手無寸鐵的他，遭員警連開9槍，更因延誤送醫不治身亡。此案引發兩極輿論，多數民眾支持警方執法，人權團體與家屬則質疑執法過當、涉嫌歧視。

為追尋真相，紀錄片「九槍」製作團隊取得關鍵證物「警察密錄器」，把將近半小時的密錄器完整內容放進片中，供觀眾直視阮國非與警方對峙、遭警方陸續開槍後到送醫前，到底發生了什麼事。

本片團隊透過台灣和越南跨國採訪與多方查證、歷年移工職災新聞、取材自阮國非臉書的原創片尾曲，歷時近6年，才完成這部兼具議題性與藝術性的紀錄片。

「九槍」在2022年獲得第59屆金馬獎最佳紀錄片殊榮，近一年多來，製作團隊透過群眾募資搭配教材，在全台舉辦校園巡迴，每次映後座談導演蔡崇隆也不斷耐心與觀眾對話。

「九槍」將於7日晚上10時在公視節目「紀錄觀點」獨家電視首播。導演蔡崇隆特別在片尾錄製一段「導演導讀」，他強調，「『九槍』雖然從阮國非事件出發，但是希望觀眾思考超越個案的結構性問題，甚至是台灣人面對東南亞移工，集體的社會心理狀態。」

另外，「紀錄觀點」14日也將播出入圍2024奧斯卡金像獎最佳紀錄短片、由台裔導演江松長執導的「金門」，以及導演洪淳修的經典紀錄片「金門留念」，透過2部主題相關、調性截然不同的影片，對照金門在兩岸抗衡與美中台博弈的獨特位置，聽見在地聲音。（編輯：張雅淨）1130306