金馬大師課前進美國與韓國 一窺攝影與視效祕辛

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（中央社記者王心妤台北28日電）金馬執委會今天表示，「金馬大師課」在文化部文化黑潮計畫下推動台灣人才與國際接軌，將帶領台灣學員於6月17日至21日前往美國好萊塢、7月8日至12日韓國取經，即日起開放報名。

金馬執委會表示，今年推出的「金馬X美國攝影師協會海外工作坊」將帶領台灣攝影師參與由全球最具權威的美國電影攝影師協會（ASC）為台灣人才量身打造大師課程。

美國電影攝影師協會（The American Society of Cinematographers）創立百年來致力於推動電影攝影藝術的創新發展及促進攝影師之間的交流，並由ASC攝影指導及專業人士擔任講師。

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另一項「金馬X韓國視覺特效 海外工作坊」則與製作「與神同行」、「寄生上流」、Sweet Home、「水行俠」等作品的頂尖視效公司Dexter Studios、Eyeline Studios、VA Corporation、Westworld及虛擬製作的幕後推手Netflix共同策劃，將讓學員親自走訪工作現場與LED虛擬攝影棚。

主講人包含以「白頭山：半島浩劫」等片囊括3座青龍獎的視效製作總監陳鐘鉉，與憑「外星+人」榮獲大鐘獎的視效總監諸葛昇等人。（編輯：陳政偉）1130328