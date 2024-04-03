中國樂團回春丹稱中國台灣惹議 台北開唱民眾抗議

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（中央社記者王心妤台北3日電）中國樂團回春丹近日在Instagram發文稱到「中國台灣」演出，引起台灣網友憤怒，不只台灣祭演出取消，2日在台北舉行的演唱會外也有民眾高喊「台灣獨立」，宛如社運現場。

回春丹 回春丹小檔案 成立時間：2017年

成立地點：中國廣西欽州

音樂風格：獨立搖滾為主，並融入Disco、後龐克等音樂形式

成員：劉西蒙（主唱兼吉他）、郭澤群（貝斯）、簡丹（鼓手）、韋高飛（吉他）

代表作品：「正義」、「鮮花」、「興奮到死的東西」 看更多 關閉 原本受邀參加屏東縣政府主辦的「台灣祭」音樂節，但後來有網友發現他們在Instagram發文表示，「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見。」貼文公開沒多久就引起台灣網友憤怒。

「台灣祭」昨天在臉書粉絲專頁發文表示，「我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念。」因此將取消回春丹的演出，改由其他樂團遞補。

回春丹昨天在台北Legacy演出時，許多民眾高舉「台灣獨立」、「光復香港」等布條，並喊出「台灣中國、一邊一國」、「光復香港、時代革命」等口號抗議。（編輯：張雅淨）1130403