更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
首頁 / 娛樂

中國樂團回春丹稱中國台灣惹議 台北開唱民眾抗議

2024/4/3 12:13（4/3 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國樂團「回春丹」在社群網站上貼文使用「中國台灣」一詞。（圖取自回春丹樂隊微博weibo.com）
中國樂團「回春丹」在社群網站上貼文使用「中國台灣」一詞。（圖取自回春丹樂隊微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）中國樂團回春丹近日在Instagram發文稱到「中國台灣」演出，引起台灣網友憤怒，不只台灣祭演出取消，2日在台北舉行的演唱會外也有民眾高喊「台灣獨立」，宛如社運現場。

回春丹

回春丹小檔案

  • 成立時間：2017年
  • 成立地點：中國廣西欽州
  • 音樂風格：獨立搖滾為主，並融入Disco、後龐克等音樂形式
  • 成員：劉西蒙（主唱兼吉他）、郭澤群（貝斯）、簡丹（鼓手）、韋高飛（吉他）
  • 代表作品：「正義」、「鮮花」、「興奮到死的東西」
看更多
關閉
原本受邀參加屏東縣政府主辦的「台灣祭」音樂節，但後來有網友發現他們在Instagram發文表示，「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見。」貼文公開沒多久就引起台灣網友憤怒。

「台灣祭」昨天在臉書粉絲專頁發文表示，「我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念。」因此將取消回春丹的演出，改由其他樂團遞補。

回春丹昨天在台北Legacy演出時，許多民眾高舉「台灣獨立」、「光復香港」等布條，並喊出「台灣中國、一邊一國」、「光復香港、時代革命」等口號抗議。（編輯：張雅淨）1130403

延伸閱讀
中國樂團回春丹稱「中國台灣」惹議 遭台灣祭取消演出山本彩台灣開唱 購票規範「禁止破壞國家統一」官方挨轟道歉燈會影片有簡體字「中國台灣」 桃園：非市府授權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206