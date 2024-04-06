許孟哲斥資百萬推廣冰球 老婆攜2子女加油支持

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（中央社記者洪素津台北6日電）許孟哲推廣冰上曲棍球運動不遺餘力，清明連假化身冰球悍將陪小朋友一起練球，他透露投入冰球推廣已斥資百萬，除感謝老婆趙孟姿的支持，更期待未來可以和子女一起在冰上打球。

許孟哲推廣冰上曲棍球運動自掏腰包投入超過新台幣百萬元，問及老婆趙孟姿是否會不捨得，他反駁說其實真正不捨的人是自己，「畢竟同時間家裡也正在裝潢，老婆倒是很支持我，還會一直跟我說加油！機會不等人的。」

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老爸瘋冰上曲棍球（冰球），許孟哲兩個小孩也因此耳濡目染， 每週都吵著想去溜冰，許孟哲透露：「我也買了玩具球桿跟球門，讓他們在家也可以跟我一起打球。」

許孟哲分享從冰球運動上學到「團隊、無私、要成功沒有捷徑」等三個心法，團隊合作幫助隊伍贏球相當重要，冰球運動是很難出現「一個人救全隊」的狀況，所以不管是射門進球或是助攻都可以成為球隊贏球的關鍵，冰球這項運動不僅能讓小朋友運動又可以學習團隊合作。（編輯：龍柏安）1130406