朴寶劍、Danielle接力抵台秀親民 千名粉絲接機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）韓國人氣男星朴寶劍、韓國女團NewJeans成員Danielle今天接力抵台準備出席明天的品牌活動，2人晚間先後現身桃機親切地擺拍與互動，讓近千名接機粉絲直呼值得。

朴寶劍、Danielle為出席品牌活動，今天傍晚先後搭機抵達桃園國際機場。Danielle穿著復古風格的棒球外套搭配條紋迷你熱褲大秀修長美腿，她在晚間7時10分許現身第二航廈1樓接機大廳頻頻向粉絲揮手致意大獻飛吻，時而嬌羞時而可愛模樣吸引大批粉絲搶拍，她離去前還不忘與粉絲以手掌合體比愛心。

另1名韓星朴寶劍在晚間近8時現身，現場等候的粉絲表示，朴寶劍上回訪台是在2019年，這次睽違5年再度抵台，也是他退伍後的第一次抵台。

朴寶劍一現身，就不停調整姿勢與動作供粉絲拍照，不時以手比愛心或在臉頰放上愛心與粉絲互動，在多次以手勢示意粉絲安靜以免影響旅客後，隨即繞場收下粉絲信件，更蹲下親切地為小朋友簽名。

他幾次要離開又回頭再與粉絲打招呼，還多次以中文向粉絲喊話「謝謝」，讓接機的粉絲直呼實在是太值得了。

有1名66歲的婦人從下午4時就到場排隊追星，她說，2013年因心臟手術後休養而看了1整年韓劇，也因此喜歡上朴寶劍，雖然與年輕小妹妹一起追星「有點不好意思」，但實在太愛他了。

她表示，今天準備特別的手寫明信片，希望能親手交給偶像，「我會一直支持朴寶劍，希望他常來台灣。」（編輯：戴光育）1130422