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「加菲貓」收1400萬美元 躍上北美票房冠軍寶座

2024/6/3 17:05（6/3 17:17 更新）
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影片來源：網銀國際影視 WANIN VISUAL

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）「加菲貓：農場大冒險」在上映第2週之際，坐上北美票房冠軍寶座，而「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」則是跌到第3名。

在美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期的長週末，「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa）在和「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie）一番較勁後，成為北美房冠軍。

但北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，「加菲貓：農場大冒險」本週預計將獲得1400萬美元，成為北美票房龍頭。

奇幻喜劇片「幻幻知交」（If）重回票房排行榜第2位，票房收入為1080萬美元，略高於排名第3，票房為1075萬美元的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」。

排在第4的，是有880萬美元票房收入的科幻動作片「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）。

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的動作片「特技玩家」（The Fall Guy） 本週有420萬美元入，在本週排名第5。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）指出，5月的北美票房相較疫情前2017年到2019年5月的平均值，下降了43.3%。

排名6到10的作品依序為：「嗜殺路人甲」（The Strangers: Chapter 1），360萬美元；「排球少年！！垃圾場的決戰」（Haikyu!! The Dumpster Battle），350萬美元；「暴力自然」（In a Violent Nature，暫譯），210萬美元；「以斯拉」（Ezra，暫譯），120萬美元；「夏令營」（Summer Camp，暫譯），110萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1130603

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幻幻之交討喜 直登北美票房冠軍寶座猩球崛起最新章發威 穩坐北美票房第一
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