韓星華莎許願去九份 「少女時代」登愛片前幾名

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（中央社記者王心妤台北15日電）韓國女星華莎明晚將在南港跟粉絲見面，她今天許願盼有生之年能去九份玩，並看看充滿霧氣的清晨，若有機會也想長住台灣，還說國片「我的少女時代」是她最愛電影的前幾名。

韓國女星華莎是女團MAMAMOO成員，曾推出個人作品I Love My Body、Maria等歌曲，其中Maria觀看次數已經超過3億。

華莎今天接受台灣媒體訪問，她透露一直很想去九份，如果有機會也想長住台灣，「但我是一個沒有計畫的人，喜歡日常生活，希望有像是在故鄉的輕鬆感，餓了就找好吃的東西，會讓我比較愜意。」

華莎的舞台形象多是健康性感風格，她表示，上台前都會全力做好準備，注意唱歌、舞蹈或是跟其他舞者的默契度等細節，甚至還會轉換人格。

華莎解釋，私下的她個性比較文靜，講話也是輕聲細語，但登上舞台就像變臉，「行為比較粗獷、連走路都會比較囂張。如果覺得表演很完美，我會變得比較活潑，會到處蹦蹦跳跳。」

華莎並透露，登台前會聽外語歌或看電影平靜心情，很喜歡奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Fiona Roberts）主演的「享受吧！一個人的旅行」（Eat Pray Love）。

除此之外，華莎也說，國片「我的少女時代」她就看了超過6遍，她除用中文模仿女主角的台詞，也笑說：「雖然這部電影有點久，但我真的很喜歡，是我喜歡的電影前幾名。」

華莎今年迎來出道第10年，她說：「看著粉絲有尊敬的心情，因為喜歡10年是不容易的事，我有更大的責任感，很想回饋對粉絲的喜愛。」（編輯：龍柏安）1130615