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律師經手案例變懸疑音樂劇 蘇明淵肯定表演者唱功

2024/8/12 17:30（8/12 17:51 更新）
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春河劇團舞台劇「第三者」12日舉辦排練記者會，團長郎祖筠（右3）、音樂總監蘇明淵（左3）、編劇陳世杰（右2）與演員黃浩詠（左）、王柏森（左2）、楊小黎（左4）、王耿豪（右）出席。（春河劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月12日
春河劇團舞台劇「第三者」12日舉辦排練記者會，團長郎祖筠（右3）、音樂總監蘇明淵（左3）、編劇陳世杰（右2）與演員黃浩詠（左）、王柏森（左2）、楊小黎（左4）、王耿豪（右）出席。（春河劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月12日
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）春河劇團最新舞台劇「第三者」11月將於台北城市舞台登場，今天舉辦排練記者會，律師歌手蘇明淵驚喜他的工作經手案例竟能變成懸疑音樂劇，更請來金馬男配王柏森演出像夢想成真。

金曲台語歌王蘇明淵跨界擔任舞台劇「第三者」音樂總監，今天特別現身記者會，驚喜分享從沒想過編劇能利用他的音樂，與律師工作的經手案例寫成一齣懸疑音樂劇。聆聽演員分享排練過程，讓他很期待正式演出，更自曝前女友也曾來找過自己諮商，就像「第三者」劇中的建商副總經理郎祖筠和人權律師王柏森角色。

「第三者」由金鐘編劇陳世杰操刀，描述知名建商夫妻為孩子問題諮詢身心科醫生，醫生卻變成第3者；而承接建商離婚案件的律師，又是建商妻子的初戀；身心科醫師的病人，居然是殺警案目擊關鍵的第3者。當律師展開一連串調查後，竟發現所有線索都匯集到建商夫妻與醫師身上，更牽連一樁龐大的土地開發案。演員郎祖筠、王柏森、王耿豪、楊小黎及黃浩詠與沈宥齊共同飆戲。

蘇明淵現場也大力肯定演員唱功，「本來以為他們會不會學我，但發現這個擔心是多餘的」，稱讚每個人唱功都100分，尤其王柏森令他特別驚豔打101分。王柏森耕耘劇場超過30年，曾以電影「獨立時代」榮獲第31屆金馬獎最佳男配角。

蘇明淵透露，從小就看王柏森演出「牯嶺街少年殺人事件」、演唱電影主題曲，「導演當時有問我演員想找誰，我覺得找王柏森來很適合，夢想成真」。（編輯：李亨山）1130812

春河劇團舞台劇「第三者」11月將在台北城市舞台登場，12日舉辦排練記者會，團長郎祖筠（左）與演員王柏森（右）飾演分手情侶，在劇中有許多精采對手戲。（春河劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月12日
春河劇團舞台劇「第三者」11月將在台北城市舞台登場，12日舉辦排練記者會，團長郎祖筠（左）與演員王柏森（右）飾演分手情侶，在劇中有許多精采對手戲。（春河劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月12日
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蘇明淵
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