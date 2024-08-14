梁正群屠潔主持廣播金鐘獎 2家父親一樣讚賞兩款情

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（中央社記者王心妤台北14日電）第59屆廣播金鐘獎典禮主持人梁正群、屠潔今天出席記者會。梁正群表示，父親梁修身得知消息後就不斷在社群媒體轉發他要當主持人消息；屠潔笑說，爸爸高調稱讚她是「屠家之光」。

今年廣播金鐘獎將於10月12日在台北流行音樂中心頒獎，今年新增Podcast的Podcast風格節目獎、Podcast藝術文化節目獎、Podcast兒童節目獎及Podcast少年節目獎共4個獎項。

對於將主持頒獎典禮，屠潔表示，接下頒獎典禮主持對她而言就像成人禮，對於將跟梁正群搭檔，她事前先看了對方主演的舞台劇，發現梁正群個性活潑但穩重，跟她個性互補，相信默契不是問題。

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屠潔表示，目前積極減重瘦身，希望頒獎當天能「全方位」做到完美；梁正群則自嘲應該要有羞恥心，接下來要與健身教練討論如何讓身體線條更加明顯。

梁正群表示，接下典禮主持重任時，第一時間就跟爸爸梁修身分享喜訊，梁修身雖沒說什麼話，卻在社群軟體的親友群組不斷分享消息；屠潔也笑著說：「你爸很樂於分享，但我爸比較高調，一直跟大家說我是『屠家之光』！」（編輯：陳仁華）1130814