楊祐寧新戲配對Ella冒粉紅泡泡 憶20年前拍MV淵源

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（中央社記者洪素津台北22日電）演員楊祐寧在戲劇「今夜一起為愛鼓掌」和Ella（陳嘉樺）配對，劇中夫妻有外人羨慕的家庭和工作，互動充滿粉紅泡泡。戲外2人表示，在20年前有拍攝MV合作，只是當時未能一起對戲。

Ella首度與楊祐寧合作，從陌生到默契，相敬如賓的氛圍到演出親密戲很有安全感。Ella透過劇組表示，早在20年前就有跟楊祐寧合作過，「他曾拍過S.H.E歌曲Too Much的MV，他跟Selina是男女主角，當時我跟他沒有對手戲。」沒想到這次有機會合演夫妻，很奇妙的緣分。

楊祐寧也大讚：「跟Ella雖是第一次合作，可是我們很有默契，很知道彼此想要傳達的訊息是什麼，也會幫助彼此進入到角色的狀態。」

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戲劇「今夜一起為愛鼓掌」話題大膽，今天劇組釋出最新預告，楊祐寧在劇中和Ella的日常互動好氣又好笑，愛妻暖男楊祐寧講笑話逗老婆開心，但沒想到衛生習慣極差，回家一進門鞋子隨便脫、包包隨意丟地板、衣服脫下就亂放，洗完手後亂甩水甚至將水直接擦在沙發上，超過5個壞習慣，讓有潔癖的Ella氣得快發飆。

「今夜一起為愛鼓掌」由楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、林美貞、巫建和、草爺等演技派演員參與演出，9月1日起每週日晚上9時於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。（編輯：張雅淨）1130822