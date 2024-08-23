本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中信金搶親擬砸1314億收購新光金 最快下週一送金管會審議
首頁 / 娛樂

BTS SUGA酒駕後首次露面：抱歉讓各位失望

2024/8/23 22:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎乘小型電動機車引發爭議，他在事發17天後的今天晚間前往警局接受調查，事件曝光以來首次在媒體面前露面的SUGA也向粉絲及社會大眾道歉，表示很抱歉讓各界失望。

今天晚上7時45分左右出現在龍山警察署的SUGA穿著白色T恤配上黑色西裝，一臉木然地面對大批駐守在警署門口的攝影機與記者，據韓聯社報導，他下車後先低頭鞠躬，接著便開口道歉。

「首先想說非常對不起」，應該是剛結束替代役工作來到警署的SUGA一頭俐落短髮，一邊道歉一邊再次鞠躬，「讓許多粉絲以及許多人帶來莫大失望這點，我正深切反省」，並表示會誠實接受調查，接著再次道歉。

但對於先前聲稱只喝了一杯啤酒是否屬實、被發現酒駕後為何沒有立刻前往警局等媒體提出的問題，他則三緘其口，直接進入警署大樓。據韓媒報導，調查可能持續一個半小時到三小時左右，預計釐清他騎乘車輛的使用許可申請、牌照、是否加入保險等問題。

韓國警方原先表示不會在夜間或週末傳喚SUGA ，也不會公開傳喚時程，但由於龍山警察署交通調查組所在大樓並無地下停車場，出入口也只有一個，仍難以避免大批媒體蹲守。在接連幾天撲空後，警方今天下午才向媒體證實SUGA會在下班後前來接受調查。

警方表示，SUGA在6日晚間11時27分左右，於首爾市龍山區漢南洞騎乘小型電動機車，涉嫌酒駕。當時酒測結果顯示，SUGA血液中酒精濃度達0.227%，遠超過吊銷駕照的0.08%標準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事發隔天，SUGA透過經紀公司發表聲明道歉，但在聲明中提到的代步工具為「電動滑板車」，與之後曝光監視器影片中的小型電動機車（scooter）不同，遭質疑蓄意淡化事件嚴重性，經紀公司事後說明是未搞清楚型號差別。根據韓國法規，電動滑板車與形似腳踏車的小型電動機車都屬於「動力機裝置自行車」，但對於酒駕等罰則的強度有所差距。

目前正以替代役身分服役的SUGA也因在兵役期間傳出這種違法消息，遭到輿論批評。但韓國兵務廳表示，這次事件是在下班後發生的個人私事，軍方不會對此進行懲處。（編輯：陳承功）1130823

SUGA
BTS SUGA酒駕爭議延燒 韓國會擬修法提高電動滑板車罰則BTS SUGA酒駕被要求退團 示威粉絲個資外洩惹議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：