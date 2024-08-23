BTS SUGA酒駕後首次露面：抱歉讓各位失望

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎乘小型電動機車引發爭議，他在事發17天後的今天晚間前往警局接受調查，事件曝光以來首次在媒體面前露面的SUGA也向粉絲及社會大眾道歉，表示很抱歉讓各界失望。

今天晚上7時45分左右出現在龍山警察署的SUGA穿著白色T恤配上黑色西裝，一臉木然地面對大批駐守在警署門口的攝影機與記者，據韓聯社報導，他下車後先低頭鞠躬，接著便開口道歉。

「首先想說非常對不起」，應該是剛結束替代役工作來到警署的SUGA一頭俐落短髮，一邊道歉一邊再次鞠躬，「讓許多粉絲以及許多人帶來莫大失望這點，我正深切反省」，並表示會誠實接受調查，接著再次道歉。

但對於先前聲稱只喝了一杯啤酒是否屬實、被發現酒駕後為何沒有立刻前往警局等媒體提出的問題，他則三緘其口，直接進入警署大樓。據韓媒報導，調查可能持續一個半小時到三小時左右，預計釐清他騎乘車輛的使用許可申請、牌照、是否加入保險等問題。

韓國警方原先表示不會在夜間或週末傳喚SUGA ，也不會公開傳喚時程，但由於龍山警察署交通調查組所在大樓並無地下停車場，出入口也只有一個，仍難以避免大批媒體蹲守。在接連幾天撲空後，警方今天下午才向媒體證實SUGA會在下班後前來接受調查。

警方表示，SUGA在6日晚間11時27分左右，於首爾市龍山區漢南洞騎乘小型電動機車，涉嫌酒駕。當時酒測結果顯示，SUGA血液中酒精濃度達0.227%，遠超過吊銷駕照的0.08%標準。

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事發隔天，SUGA透過經紀公司發表聲明道歉，但在聲明中提到的代步工具為「電動滑板車」，與之後曝光監視器影片中的小型電動機車（scooter）不同，遭質疑蓄意淡化事件嚴重性，經紀公司事後說明是未搞清楚型號差別。根據韓國法規，電動滑板車與形似腳踏車的小型電動機車都屬於「動力機裝置自行車」，但對於酒駕等罰則的強度有所差距。

目前正以替代役身分服役的SUGA也因在兵役期間傳出這種違法消息，遭到輿論批評。但韓國兵務廳表示，這次事件是在下班後發生的個人私事，軍方不會對此進行懲處。（編輯：陳承功）1130823