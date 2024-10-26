許富凱池上秋收稻穗節演唱 當地阿姨熱情請喝雞酒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台東26日電）金曲歌王許富凱受邀至池上秋收稻穗藝術節演唱，他表示一到池上就感受到鄉親熱情，隔壁阿姨還要請喝雞酒，也體會池上多變的氣候，風大到髮膠噴半罐，還有紅蜘蛛鑽進頭髮裡。

「池上秋收稻穗藝術節」點亮池上至今16年，是台灣遞向國際最美的一張名片，也讓池上成為鄉鎮美好生活的指標。今年再度由三金典禮製作人陳鎮川為池上秋收稻穗藝術節操刀，更力邀金曲獎最佳華語女歌手田馥甄、最佳台語男歌手許富凱，以及長濱國中「海子樂團」將用清澈嗓音吟唱阿美族古調。

許富凱和陳鎮川出席「池上秋收稻穗藝術節」記者會，與會中許富凱分享深刻感受到池上鄉親的熱情，「隔壁阿姨邀我去她家喝雞酒，我好想喝，但是怕會鎖喉就婉拒，阿姨就又送我3顆釋迦」。

許富凱表示，很開心來到池上唱歌，也體會到池上的「一日四季」，風大到髮膠要噴半罐，紅蜘蛛還鑽到頭髮裡出不來。他說，這是很難得的經驗，可以唱歌給稻穗和當地鄉親聽很幸福。

另外，許富凱也透露他媽媽今天將到場支持，「我媽媽來當我的洗衣機」，被問及媽媽會不會幫洗內褲，許富凱羞笑說：「會啦！她從小洗到大，不是手洗，是用洗衣機洗。」

許富凱近來工作忙碌，忙碌拍攝實境秀還跑到池上參與稻穗節，「昨天養豬，今天到池上唱歌」，看到滿滿黃澄澄的稻穗許富凱特地撿了掉在地上的稻穗避邪求平安，還被主持人曾寶儀糾正說，「稻穗不可以亂摘」，讓許富凱急忙解釋：「是撿地上的啦！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

池上秋收稻穗藝術節今天舉辦記者會，台灣好基金會董事長柯文昌、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、農業部農村發展及水土保持署台東分署副分署長林國財、池上鄉鄉長林建宏等貴賓齊聚現場，共同見證地方共伴、共好、共榮的文化藝術盛會。

池上秋收以藍天山嵐為幕、金色稻浪襯景，萬千氣象，對演出者與觀眾都是獨一無二的特別經驗。每年秋收超過300名志工池上總動員，讓來訪的旅人感受到池上保有的環境、人文、藝術之美。（編輯：陳政偉）1131026