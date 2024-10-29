許瑋甯拍恐怖片負能量滿載 求助心理諮商師

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（中央社實習記者黃茹敏、記者陳清芳台北29日電）演員許瑋甯演完恐怖片「紅衣小女孩」，又接著演驚悚劇集，有種長期被負能量籠罩的感覺，今天她說，拍完後也曾上過心靈輔導課程，並找心理諮商師聊過2次。

心路基金會今天舉辦2024年歲末記者會，主題為「勇敢走新路－陪你一起勇敢前行」，藝人許瑋甯擔任公益愛心大使，今日出席記者會，除呼籲社會大眾和她一起成為障礙者生命的啦啦隊，也分享自己遭遇困難，藉助外力度過難關的經驗。

從「誰是被害者」、「她和她的她」到「不夠善良的我們」等戲劇，許瑋甯飾演的角色都比較沉重，她也曾演過恐怖片與驚悚劇，導致負能量爆棚，最後得透過心理諮商師協助才走出來，而她也笑說，接下來會想演「不用負責任」的渣女角色。

許瑋甯補充，如果受不了一些壓力，進入焦慮的時候，能夠嘗試幫助自己走出來的方式，就像感冒看耳鼻喉科，心裡不舒服時也能夠找個人聊一聊。但如今她已不需靠其他治療，已經懂得如何走出來。

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許瑋甯也分享自己人生金句「勇敢不是無所畏懼，而是願意面對害怕」。她表示，自己身為演員也會有許多害怕時刻，例如接觸新類型的角色，即使會有很多擔憂，但也會勇於挑戰。

第59屆戲劇類金鐘獎在19日落幕，許瑋甯連續2年奪下迷你劇集女主角獎。當日發表得獎感言時，她將手放在肚子上，網友在留言區猜測她懷孕，今天她否認懷孕一事，解釋當時的動作只是因為衣服很緊。（編輯：陳清芳）1131029

心路基金會29日在台北舉行歲末募款記者會，藝人許瑋甯（圖）擔任愛心大使，呼籲大眾以實際行動幫助障礙者走出生命的新路。中央社記者王騰毅攝 113年10月29日

心路基金會29日在台北舉行歲末募款記者會，藝人許瑋甯（右）獲邀擔任愛心大使，與心路基金會執行長賴炳良（左）等人一同號召社會大眾響應。中央社記者王騰毅攝 113年10月29日