布里斯本台灣影展換新裝 台澳萌熊揪看電影

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（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）第8屆「布里斯本台灣影展」2日登場，以「跨越」為主題，選播5部台灣劇情及紀錄片電影。此次影展特邀曾旅居澳洲的台灣畫家吳洵之創作手繪風格的台灣黑熊及澳洲無尾熊的主視覺，用以影展宣傳及影展套票設計，引發觀眾強烈迴響。

「布里斯本台灣影展」2日於布里斯本Sunnybank Plaza Hoyts電影院舉辦，播放5部台灣電影，包括「成功補習班」、「壞男孩」2部劇情片，及「翻滾吧男人」、「南方，寂寞鐵道」、「一蕊金花」3部紀錄片。

影展邀請畫家吳洵之手繪創作台灣黑熊及澳洲無尾熊主視覺對外宣傳。套票設計上，台灣黑熊Ollie及澳洲無尾熊Collie相約廟宇旁的寶島大戲院觀賞台灣電影，廟宇龍柱更巧妙掛上澳洲及台灣國旗，可愛風格引發觀眾熱議。

台灣畫家吳洵之設計台灣黑熊Ollie及澳洲無尾熊Collie主視覺。（布里斯本台灣影展提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年11月4日

開幕典禮中，駐布里斯本辦事處處長范厚祿、昆士蘭台灣中心主任歐陽群、僑務委員陳秋燕，以及澳洲聯邦參議員史卡（Paul Scarr）、昆士蘭州議員魯索（Peter Russo）、布里斯本市議員愛蜜莉金（Emily Kim）等多位當地政要和僑界領袖出席表達祝賀。

亞裔出身的布里斯本最年輕市議員愛蜜莉金對台灣影視作品印象深刻，她透露，她過去競選期間觀賞了台劇「人選之人—造浪者」，給她相當大的鼓舞。

史卡致詞時，讚許主辦單位「世界多元文化藝術協會」淋漓盡致地呈現了最棒的澳洲價值，是本地社群的福氣。

范厚祿表示，優質台灣影視作品在國際上備受矚目，成功將台灣的形象推向世界；陳秋燕也說，本屆的5部電影都非常好看，並感謝「世界多元文化藝術協會」會長楊淑珠及影展工作同仁。

今年選片不約而同蘊涵「男孩長成男人」主題，開幕片「成功補習班」為導演藍正龍以自己年輕經歷改編的真人實事故事，也向其人生導師、台灣同性戀運動先驅陳俊志致敬。

閉幕片為新銳導演游智涵的首部劇情長片「壞男孩」，描述4個來自底層的失能家庭的十幾歲大男孩掙扎遊走在社會邊緣和罪惡的角落的故事；紀錄片「翻滾吧男人」則紀錄宜蘭公正國小體操隊碩果僅存的李智凱、黃克強如何在艱辛的體操路上打拼。

布里斯本台灣影展執行長尤凱蓉說，因這些都是好電影而選，3部電影中的「男孩」來自截然不同的人生背景，他們都面臨人生重要關卡，要跨越眼前的挑戰才能進入下一階段。

尤凱蓉說，此外，「壞男孩」、「成功補習班」皆有新一代男神巫建和演出，吸引許多觀眾慕名而來；今年適逢巴黎奧運，她也希望能把「翻滾吧男人」介紹給澳洲觀眾，帶大家了解運動員光彩榮耀背後的艱辛。

紀錄片「南方，寂寞鐵道」為導演蕭菊貞歷時5年完成，紀錄南迴鐵道周遭的人和事，溫暖深厚的人文情懷打動不少影迷的心；紀錄短片「一蕊金花」拍攝台灣第一代流行女歌手鶯鶯的故事與生活，做為背景的大稻埕引起不少共鳴。觀眾為影展多元且獨特的選片留下深刻印象，期盼未來繼續舉辦。（編輯：唐佩君）1131104

主辦單位「世界多元文化藝術協會」（WAMCI）會長楊淑珠（左1）、布里斯本台灣影展執行長尤凱蓉（右3）、布里斯本市議員愛蜜莉金（Emily Kim，右2）、澳洲聯邦參議員史卡（Paul Scarr，右1）及觀眾合影。（布里斯本台灣影展提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年11月4日