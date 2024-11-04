「寶島神很大」慶10歲生日 請到媽祖坐鎮加持

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（中央社記者洪素津台北4日電）綜藝節目「寶島神很大」今天舉辦記者會慶祝10週年，主持人曾甜扮演媽祖、草爺與余凱揚則扮演順風耳與千里眼，現場更請到台中梧棲浩天宮媽祖坐鎮，一起歡慶節目10歲生日。

「寶島神很大」今天舉辦10週年記者會，節目主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔都出席，一同回顧節目過去10年的點滴。

「寶島神很大」10年間節目記錄了466場民俗慶典、18項國家重要民俗、超過5000尊海內外神明，並走遍台灣及全亞洲，節目主持人更獲第57屆金鐘獎最佳生活風格節目及主持人獎。

主持人曾甜跑遍廟會活動，擁有「廟會女神」的封號，最近加入啦啦隊，她表示，自己要學得太多，所以現在要不斷切換工作模式。而罹患罕病的她至今每半年要打一次標靶，主持後神明有保佑，讓她在最短時間內找出病因。

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賈斯汀來台灣15年，是第一次參與台灣廟會，他表示，因為自己對台灣文化很好奇，又敢去問，所以除了台語進步外，也學了不少宗教相關文化。他笑說，主持節目最擔心的就是媽媽，因為她的宗教是基督教，有次媽媽看了節目後問他為何拿香，他回答，「賺錢。」

柯大堡即將舉辦個人演唱會，演唱會成功募款近新台幣130萬元，剛好沒賺也沒賠，而很多參與募資的粉絲來自台灣、日本、馬來西亞、新加坡等地，都是因為看節目而認識他。（編輯：張雅淨）1131104