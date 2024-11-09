本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

陶喆小巨蛋開唱金曲連發 談911事件賦予音樂使命感

2024/11/9 22:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）金曲歌王陶喆今晚在台北小巨蛋舉辦「Soul Power II」演唱會，背上吉他以Runaway、「小鎮姑娘」開唱，並分享當年受到美國911恐攻事件影響，認為做音樂應該要有使命感。

陶喆此次耗資新台幣5000萬元打造演唱會，並設計延伸舞台跟歌迷近距離互動，另外還有迷你舞台更貼近2樓粉絲。

藝人好友李宗盛、張清芳、侯佩岑、韋禮安等人也現身聆聽，李宗盛演唱會前受訪表示，整個音樂圈都說陶喆的作品很不錯，「他今年也過50了，男人50歲之後才是更成熟，我們大家一起期待。」

陶喆今晚也分享創作音樂的心得，他提到當年推出第2張專輯，唱片公司催促他趕快推出下張作品，不過這並不是他的作風，而2001年美國發生911恐怖攻擊，「那時我覺得做音樂有使命感，不只是小情小愛，也要關注社會，因此我做了第3張專輯『黑色柳丁』。」他接著並唱了此專輯中的Dear God。

陶喆還重現多首經典歌曲，包含「飛機場的10：30」、「普通朋友」、「流沙」、「黑色柳丁」等，都掀起全場大合唱，另外也因為太太Penny想聽而選唱「似曾相識」。

在演唱會下半場，陶喆搭著迷你舞台跟2樓歌迷近距離互動，再掀起高潮，最後以「愛，很簡單」畫下句點。（編輯：張雅淨）1131109

#台北小巨蛋
#侯佩岑
#張清芳
#演唱會
#李宗盛
#韋禮安
#陶喆
陶喆
演唱會接力 陶喆隔10年攻蛋、日牙醫樂團首訪台
李宗盛
李宗盛中國西安開唱 嘆奔7「能唱多少就唱多少場」
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
EXO燦烈提早跨年倒數 12/28登高雄開唱
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：