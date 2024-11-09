陶喆小巨蛋開唱金曲連發 談911事件賦予音樂使命感

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（中央社記者王心妤台北9日電）金曲歌王陶喆今晚在台北小巨蛋舉辦「Soul Power II」演唱會，背上吉他以Runaway、「小鎮姑娘」開唱，並分享當年受到美國911恐攻事件影響，認為做音樂應該要有使命感。

陶喆此次耗資新台幣5000萬元打造演唱會，並設計延伸舞台跟歌迷近距離互動，另外還有迷你舞台更貼近2樓粉絲。

藝人好友李宗盛、張清芳、侯佩岑、韋禮安等人也現身聆聽，李宗盛演唱會前受訪表示，整個音樂圈都說陶喆的作品很不錯，「他今年也過50了，男人50歲之後才是更成熟，我們大家一起期待。」

陶喆今晚也分享創作音樂的心得，他提到當年推出第2張專輯，唱片公司催促他趕快推出下張作品，不過這並不是他的作風，而2001年美國發生911恐怖攻擊，「那時我覺得做音樂有使命感，不只是小情小愛，也要關注社會，因此我做了第3張專輯『黑色柳丁』。」他接著並唱了此專輯中的Dear God。

陶喆還重現多首經典歌曲，包含「飛機場的10：30」、「普通朋友」、「流沙」、「黑色柳丁」等，都掀起全場大合唱，另外也因為太太Penny想聽而選唱「似曾相識」。

在演唱會下半場，陶喆搭著迷你舞台跟2樓歌迷近距離互動，再掀起高潮，最後以「愛，很簡單」畫下句點。（編輯：張雅淨）1131109