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SUPER JUNIOR D&E林口開唱 粉絲打趣笑喊：沒有應援

2024/11/11 10:24（11/11 11:39 更新）
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韓國人氣男團Super Junior子團D&E來台開唱，成員東海（左）、銀赫（右）開心與粉絲互動。（藝尚提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月11日
韓國人氣男團Super Junior子團D&E來台開唱，成員東海（左）、銀赫（右）開心與粉絲互動。（藝尚提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月11日
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（中央社記者洪素津台北11日電）韓國人氣男團SUPER JUNIOR子團D&E，9、10日在林口體育館舉辦演唱會，銀赫、東海才唱3首歌，粉絲就表示「沒有應援」，這讓東海故作傲嬌地說：「演唱會結束了」。

SUPER JUNIOR子團D&E由銀赫和東海組成，2人來台舉辦「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北演唱會，銀赫在昨天的演唱會用台語「打給厚，老婆」跟粉絲問好，東海則大喊「親愛的寶貝們」，台下粉絲被2人撩得心癢癢。

銀赫和東海提起前一天粉絲準備的驚喜應援失敗，銀赫笑說：「雖然有點小事故，但今天已經整理好囉！」東海也表示：「希望大家在做應援的時候，考慮一下我們的知識水平。」沒想到粉絲竟大聲回應「今天沒有應援」，讓2人當場傻眼，銀赫故作傲嬌地說：「那我們也沒有新專輯的歌曲。，東海更直接宣布「演唱會結束了」，才唱3首歌就要喊卡，讓粉絲哭笑不得。

雖然沒有應援，粉絲其實還是偷偷準備了驚喜，演唱California Love時，2樓歌迷舉起排字應援「哥哥這樣不行喔」，1樓則稱讚「太帥了，好讓人心動」，隨後2樓又換成「能再性感一點嗎?」，銀赫看到後馬上出手拉下東海領口，滿足粉絲願望。

東海與銀赫預告將在Super Junior 20週年時，帶來更盛大的演出，並開玩笑希望粉絲能寫信給SM娛樂，要求公司出資讓他們實現無人機應援。（編輯：李亨山）1131111

#銀赫
#東海
#林口體育館
演唱會
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