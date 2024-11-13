「化外之醫」揭醫療困境 張鈞甯心疼外科醫壓力大

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員張鈞甯和越南影帝連炳發在新作「化外之醫」飆戲，影集中有大型急救場面，還揭示許多醫療幕後，呈現台灣醫療困境，張鈞甯表示，外科醫很辛苦，「工作壓力大，還得兼顧家庭。」

張鈞甯為「化外之醫」跟隨外科醫師學習醫療知識和手術，她也深入觀察醫師們的生活。「其實，外科醫師的生活很辛苦，工作壓力非常大，若還有家庭和關係要兼顧，這真的非常難。」她在影集中身處於孩子、失智父和繁忙工作間，片刻不得喘息的模樣，令人揪心不已。

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越南影帝連炳發則飾演一名打黑工的越南醫師，與張鈞甯有大量精彩對手戲，劇中連炳發操作精準明快的醫療手術，更被觀眾稱為「怪醫黑傑克」，連炳發與楊一展間的笑淚交織戲分也為影集增添不少亮點。同時，影集中更有多名外籍演員參演，成功揭示當前社會的現況。

夏騰宏和許安植在影集中分別飾演外事警察和檢察官。夏騰宏演繹的外事警察在追緝失聯移工過程中，面臨身分認同的衝突；而許安植所飾演的檢察官因為家人所遭遇的醫療糾紛，而將目光集中在張鈞甯與連炳發身上。（編輯：陳政偉）1131113