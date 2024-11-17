日本歌手milet上海開唱 芙莉蓮片尾曲唱哭粉絲

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）正在進行亞洲巡演的日本歌手milet，16日在上海開唱，吸引近8000名粉絲共襄盛舉。連續演出10多首歌曲毫無冷場，在演唱動畫「葬送的芙莉蓮」片尾曲「Anytime Anywhere」時，更有粉絲落淚。

milet的亞洲巡迴演唱會上海場，16日在上海國家會展中心虹館舉行，鄰近的地鐵站、計程車停靠站從下午開始就湧現不少人潮車潮，許多歌迷穿著巡演的紀念T恤，配戴milet相關周邊到場。當晚開演時，湧入近8000名粉絲，現場座無虛席。

milet穿著一襲紅色服裝登台，在手臂上紋上代表上海的英文字「SH」，並用中文說了「謝謝」，向台下的粉絲致意。

在約一個半小時的演出過程中，milet演唱了10多首歌曲，也安排不少環節和台下粉絲互動與合唱。在歌曲之間的準備時間，也可以聽到不少歌迷用日文與中文向milet大喊「喜歡你」、「好可愛」。

近年milet演唱了「葬送的芙莉蓮」片尾曲「Anytime Anywhere」，以及與搖滾樂團MAN WITH A MISSION合作「鬼滅之刃 刀匠村篇」主題曲「熱戀不已」、「羈絆的奇蹟」等歌曲，因此在上海場的演出現場也可以看到部分歌迷帶著動畫的周邊到場。

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這幾首歌曲也在上海演唱會中演出，milet演唱「Anytime Anywhere」時有些歌迷輕拭眼角，甚至有人抽出衛生紙擦眼淚；演唱「羈絆的奇蹟」時則有搖滾區的歌迷揮動手中的螢光棒，表演被稱為「御宅藝」的應援舞蹈，讓現場氣氛更加熱絡。

結束了上海的演出後，milet亞洲巡演的最後一站將到台灣，於11月30日、12月1日連續兩天在台北流行音樂中心開唱。（編輯：謝怡璇）1131117