迪士尼深耕亞洲 異能作者新作「照明商店」將上線

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（中央社記者王心妤新加坡21日電）迪士尼亞太內容發布會今天公布日本、韓國的影集和動畫，新作包含日本漫畫改編的「噬亡村」、韓國也有改編「異能」作者姜草另一漫畫的「照明商店」，還有實境秀和動畫作品。

迪士尼亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行今天提到Disney＋3年前就表達進軍亞洲的意願，當時已經準備了超過20部亞洲新作品，直至明年已經看到建立了完整內容，且已有超過130部作品，日本影集「幕府將軍」、韓國影集「異能」和「殺人者購物中心」、動畫「東京復仇者2」、「沙漠大冒險」也都獲得觀眾和獎項肯定。

蔡志行認為，真實的故事能獲得全球觀眾的認同，而「幕府將軍」獲得的成功已經證明此事，引人入勝的故事可以來自未知的故事，未來也很期待亞洲成為頂尖創作者的靈感來源，因為這裡有充滿底蘊的故事、豐富的文化、多樣化的原創內容。

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今天發布會也鎖定日本、韓國的新作品，日本除了有改編漫畫的「噬亡村」推出第2季，也有動畫「BULLET／BULLET」及「迪士尼扭曲仙境」（暫譯）及「貓眼」（暫譯），同時跟日本偶像團體Snow Man合作真人秀。

韓國部分則有多部影集「山寨人生」、「狂醫魔徒」、「操控遊戲」等全新影集，同時還有「異能」原作者姜草另一部漫畫改編的影集「照明商店」，都將陸續跟觀眾見面。（編輯：李亨山）1131121