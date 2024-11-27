馬德里同志影展推台灣主題國 人權與文化外交雙贏

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（中央社記者胡家綺馬德里27日專電）今年「馬德里國際同志影展」以台灣為主題國推出的「台灣酷兒電影專題」在24日圓滿落幕，9部影片放映會和導演黃惠偵的大師講座皆獲熱烈迴響，人權與文化外交一舉雙贏。

第29屆「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）13日至24日在西班牙首都馬德里舉行，本屆由台灣擔綱主題國，與駐西班牙代表處文化組攜手推出「台灣酷兒電影專題-開拓自由之路」（Cine Queer Taiwán: Abriendo Caminos de Libertad）。

影展期間共播放9部台灣酷兒電影作品，包括開幕式放映的經典影片「囍宴」、紀錄片「日常對話」、入圍官方競賽單元的「青春並不溫柔」至閉幕片「春行」，幾乎場場爆滿。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄接受中央社訪問時表示，文化組自2023年3月開始主動與主辦影展的同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）洽談，由於策展人拉芬特（Miguel Lafuente）非常認同台灣政府推動同婚合法的進步人權觀念，對台灣同志議題相關電影也頗有涉獵，「溝通過程出乎想像順利」，在文化組積極推薦片單下，最後確定由台灣擔任今年影展主題國。

拉芬特認為，台灣電影不僅主題自由、形式也自由，為電影人和電影提供了自由創作空間。本次「台灣酷兒電影專題」片單年代橫跨30年，拉芬特挑選的影片以世代差異、現代與傳統的衝突為中心主題，並特別呈現女性導演作品，數量多達片單一半。

2017年以「日常對話」贏得影展最佳紀錄片獎的導演黃惠偵，今年受邀在影展期間出席開幕典禮和導覽座談，18日並在馬德里TAI電影藝術學校舉辦大師講座「以影像作為方法-台灣電影對家庭、性別與政治的突圍」，向電影系學生、業界人士與電影愛好者分享台灣各年代電影中的家庭與性別議題。

黃惠偵在大師講座中爬梳台灣電影創作主題隨著社會氣氛改變、民主人權及同志平權進步而不斷演化的歷史脈絡，她說，電影是促進社會對話和改變的媒介。

此外，影展也特地邀請獲頒本屆電影節榮譽獎的美國知名女同志導演羅絲·托奇（Rose Troche）出席導演蘇奕瑄首部執導的電影長片「青春並不溫柔」放映會，羅絲·托奇並在映後座談會上表達對此片的欣賞。

張祐瑄向中央社表示，這屆影展帶來很多感動，每場放映會後都收到當地觀眾的熱情反饋，有旅居薩拉曼卡（Salamanca）近50年的台灣母女檔為了參加導演黃惠偵的大師講座，當天搭車來回馬德里，也有中國觀眾連看數場電影並表達對台灣民主自由的認同。

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此外，還有西班牙當地Podcast製作人邀請文化組上節目分享台灣同志電影與同志權益現況，另有參展的電影導演主動接洽並表達與台灣交流的興趣，可說是一場文化交流盛宴，人權外交與文化外交的雙重斬獲。

馬德里國際同志影展自1996年開始舉辦，為西語系國家歷史最悠久、規模最盛大且最具指標性的LGBTQ影展龍頭，是歐洲5大LGBTQ影展之一，也是馬德里觀影人次最多的影展，本屆在全城各區將近20家戲院，播映超過110部西班牙與國際酷兒影片。（編輯：張芷瑄）1131127

2024年「馬德里國際同志影展」以台灣為主題國推出「台灣酷兒電影專題」，影展期間播放包括開幕式片「囍宴」、紀錄片「日常對話」、入圍官方競賽單元的「青春並不溫柔」，至閉幕片「春行」共9部台灣酷兒電影作品，幾乎場場放映會都爆滿。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年11月27日

2017年以「日常對話」贏得「馬德里國際同志影展」最佳紀錄片獎的導演黃惠偵（左），今年接受影展策展人拉芬特（右）邀請，出席影片放映會後的導覽座談。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年11月27日

台灣導演黃惠偵（左）今年受邀在「馬德里國際同志影展」的「台灣酷兒電影專題」中舉辦大師講座，向電影系學生與電影愛好者分享台灣各年代電影中的家庭與性別議題，由台灣作家紀大偉酷兒科幻經典「膜」西文譯本的譯者博愛偉（Alberto Poza）（右）擔任翻譯。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年11月27日