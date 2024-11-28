「孫家兄弟」錢裕揚加入台灣公司 想演愛情或喜劇

（中央社記者王心妤台北28日電）「孫家兄弟」男主角錢裕揚加入台灣經紀公司，變成姚淳耀、巫建和的師弟，發展台灣演藝事業。錢裕揚今天表示，未來想嘗試多種角色，像是喜劇或愛情類型都想試看看。

錢裕揚是前監察院長錢復的長孫，父親為金融家錢國維，畢業於美國南加州大學、主修表演藝術的他近年多演出海外的影視作品，而Netflix的「孫家兄弟」是台灣觀眾較熟悉的作品，還有跟影帝陳以文和巫建和共同拍攝的短片「皮蛋」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

錢裕揚今天受訪表示，台灣影響他的成長許多，「不在這裡發展我會覺得很可惜。」他也因為喜歡「陽光普照」而想跟陳以文跟巫建和合作，並主動建議「孫家兄弟」編劇在劇中放入「把握時間、掌握方向」的彩蛋。

錢裕揚表示，作為演員想要嘗試更多元的戲路，尤其是喜劇或是愛情類，也許願有天能跟許光漢合作，或者是林心如、楊謹華跟邱澤。他表示，目前還是在美國和台灣兩地飛，參演的新劇「降世神通：最後的氣宗」第2季將於下週開拍，明年也還有台灣作品洽談中。（編輯：陳政偉）1131128