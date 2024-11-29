韓星李廷鎮助陣温昇豪新戲 盼台韓影視持續交流

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（中央社記者洪素津台北29日電）韓星李廷鎮參演由温昇豪製作的新戲「整形過後」，劇中李廷鎮除和張榕容譜出感情線外，也騎重機帥氣出場，李廷鎮表示，來台拍戲是個很好的體驗，也盼以後台韓演員能夠持續交流。

李廷鎮主演「愛在哈佛」、「The King：永遠的君主」等多部知名夯劇，而他和温昇豪合作戲劇「如果愛可以重來」建立起好交情，這次應温昇豪邀請來台灣拍戲，10年好友重聚備感溫馨，今天2人一起出席媒體見面會，李廷鎮表示來台拍攝相當開心，也吃了很多台灣美食，預計在台灣待上1個月。

温昇豪在「整形過後」擔任監製，說起和李廷鎮再次合作的緣分，「我和他已認識11年，每年我都會去韓國找他，跟他打球、喝酒、敘舊，這些年他也有到台灣來找我，考慮到韓國演員的時候，第一個時間就想到他，也為他量身打造了一個霸總感覺的角色，很謝謝他從韓國來台灣拍攝，促進台韓影視交流。」

李廷鎮在「整形過後」飾演韓國整形外科醫師，竟是他出道27年來首次演出醫師角色，他為了符合角色形象，開拍前特別注重皮膚保養和身體狀態的管理，也諮詢了一些整形醫師朋友做職業田調。」

李廷鎮已來台拍攝2週，温昇豪讚嘆韓星拍戲氣場好強，「我都會坐在監視器前面看他演出的感覺，明明一樣是亞洲面孔，但對戲時就是有說不出的化學反應。」

温昇豪透露李廷鎮劇中有騎重機的戲碼，「他是生平第一次騎，為了這齣戲有特別特訓騎重機，我原本是要給他開跑車，但我跑車太好了，捨不得！」

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李廷鎮也分享來台灣拍攝的心得，他認為韓國製作規模龐大，拍攝期相對拉的較長，台灣則是集中拍攝、效率很高，但對於角色準備上，並沒有太大差異。不過身邊韓國演員好友，不少人對他來台拍戲都感到很好奇：「我有和他們說不用害怕，有機會都可以來台灣拍攝。」

另外，日前台灣隊拿下世界棒球12強賽冠軍，李廷鎮在記者會上連說了2次恭喜，笑說：「我特別打電話給昔日大聯盟選手李大浩聊到此事」，顯示出大家都很關心這場精彩賽事。（編輯：陳政偉）1131129

韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員安心亞（右）熱情迎接李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日

韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員洪暐哲（右）特別送上台灣味的鳳梨酥歡迎李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日