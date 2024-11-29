本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施
首頁 / 娛樂

韓星李廷鎮助陣温昇豪新戲 盼台韓影視持續交流

2024/11/29 17:41（11/29 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，29日中午在台北出席見面會，監製温昇豪（右）熱情歡迎李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，29日中午在台北出席見面會，監製温昇豪（右）熱情歡迎李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）韓星李廷鎮參演由温昇豪製作的新戲「整形過後」，劇中李廷鎮除和張榕容譜出感情線外，也騎重機帥氣出場，李廷鎮表示，來台拍戲是個很好的體驗，也盼以後台韓演員能夠持續交流。

李廷鎮主演「愛在哈佛」、「The King：永遠的君主」等多部知名夯劇，而他和温昇豪合作戲劇「如果愛可以重來」建立起好交情，這次應温昇豪邀請來台灣拍戲，10年好友重聚備感溫馨，今天2人一起出席媒體見面會，李廷鎮表示來台拍攝相當開心，也吃了很多台灣美食，預計在台灣待上1個月。

温昇豪在「整形過後」擔任監製，說起和李廷鎮再次合作的緣分，「我和他已認識11年，每年我都會去韓國找他，跟他打球、喝酒、敘舊，這些年他也有到台灣來找我，考慮到韓國演員的時候，第一個時間就想到他，也為他量身打造了一個霸總感覺的角色，很謝謝他從韓國來台灣拍攝，促進台韓影視交流。」

李廷鎮在「整形過後」飾演韓國整形外科醫師，竟是他出道27年來首次演出醫師角色，他為了符合角色形象，開拍前特別注重皮膚保養和身體狀態的管理，也諮詢了一些整形醫師朋友做職業田調。」

李廷鎮已來台拍攝2週，温昇豪讚嘆韓星拍戲氣場好強，「我都會坐在監視器前面看他演出的感覺，明明一樣是亞洲面孔，但對戲時就是有說不出的化學反應。」

温昇豪透露李廷鎮劇中有騎重機的戲碼，「他是生平第一次騎，為了這齣戲有特別特訓騎重機，我原本是要給他開跑車，但我跑車太好了，捨不得！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李廷鎮也分享來台灣拍攝的心得，他認為韓國製作規模龐大，拍攝期相對拉的較長，台灣則是集中拍攝、效率很高，但對於角色準備上，並沒有太大差異。不過身邊韓國演員好友，不少人對他來台拍戲都感到很好奇：「我有和他們說不用害怕，有機會都可以來台灣拍攝。」

另外，日前台灣隊拿下世界棒球12強賽冠軍，李廷鎮在記者會上連說了2次恭喜，笑說：「我特別打電話給昔日大聯盟選手李大浩聊到此事」，顯示出大家都很關心這場精彩賽事。（編輯：陳政偉）1131129

韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員安心亞（右）熱情迎接李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員安心亞（右）熱情迎接李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員洪暐哲（右）特別送上台灣味的鳳梨酥歡迎李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
韓星李廷鎮（左）應邀來台參與戲劇「整形過後」演出，劇組29日在台北舉行見面會，劇中演員洪暐哲（右）特別送上台灣味的鳳梨酥歡迎李廷鎮參演。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
戲劇「整形過後」卡司陣容堅強，特別找來韓國男星李廷鎮（圖）參演，29日中午並在台北舉辦見面會，李廷鎮穿著一身淺色西裝帥氣亮相。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
戲劇「整形過後」卡司陣容堅強，特別找來韓國男星李廷鎮（圖）參演，29日中午並在台北舉辦見面會，李廷鎮穿著一身淺色西裝帥氣亮相。中央社記者王騰毅攝 113年11月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：