陸夏新戲挑戰演阻街女郎 考察風化區遭言語騷擾

（中央社記者洪素津台北3日電）演員陸夏在公視人生劇展「細漢大仔」挑戰演阻街女郎，為了更融入角色，陸夏實地探訪風化區，觀察他們的一舉一動，沒想到卻被路人品頭論足，「這學生感的不錯喔」，讓陸夏感到不舒服。

作品曾入圍多項影展的導演林英作推出新作，執導寫實作品、公視人生劇展「細漢大仔」，故事創作靈感來自一則社會新聞，講述一名更生人出獄後，發現老大答應的安家費沒有兌現，加上近來校園霸凌等議題，他認為這個故事具有強烈的社會寫實性，讓觀眾看到社會底層的真實樣貌，並反思更生人面臨的困境和社會的包容度。

吳政迪在劇中蓄鬍、刺青，還圍事毆人，散發狠勁。陸夏則穿戴彩色假髮、網襪，在風化區扮阻街女，而朱宥丞與吳政迪一搭一唱，演出充滿趣味與火花，今天朱宥丞與吳政迪、陸夏出席宣傳記者會分享拍戲甘苦。

陸夏挑戰演出阻街女郎，更走訪街頭觀察阻街女工作樣貌，她分享自己在街頭田調時被疑似尋芳男品頭論足，對方直呼「這學生感的不錯喔」，讓她頓時理解，「這個角色可能面臨的困境和社會眼光，也讓我對她們的心境有更深刻的體會」。

陸夏為角色刻意減重3到4公斤，也因應劇中多場吸菸戲碼需要學習抽菸，「拍戲前3個月，我每天至少1根菸」，直到被認證「很像老菸槍、有抿菸嘴」，但其實陸夏是容易暈菸體質，「我拍完就把菸送人了，也沒有養成菸癮」。

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金鐘影帝吳政迪在劇中飾演更生人，他坦言這個角色與他本人相差甚遠，為了更貼近角色，他特別蓄鬍、胸前紋龍刺青，轉為更生人後又帶著滄桑感，凸顯角色的滄桑和無奈。吳政迪認為角色是一個本性善良的人，只是因為年少輕狂誤入歧途，他希望透過自己的詮釋，讓觀眾感受到阿文內心的掙扎和渴望改變的決心。

朱宥丞在劇中因為學校霸凌問題而跟更生人走在一起，朱宥丞坦言在求學階段有過類似經驗，「跟戲裡面蠻像的，都是因為男女關係、喜歡的女生，會引起同學們的衝突」，拍完作品後認為「好與壞」可能都處於灰色地帶，自己是以第三者的角度去看待事件，「我現在會有點懊悔沒有去幫助當初需要幫助的同學」。（編輯：李亨山）1131203