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「那道光」登歐巴馬2024愛片 印度女性故事獲好評

2024/12/24 16:55（12/24 17:51 更新）
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印度女導演帕亞爾卡帕迪亞執導「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light），從3名住在孟買的女性故事出發，描述她們勇敢突破傳統枷鎖，一舉拿下坎城影展評審團大獎。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月24日
印度女導演帕亞爾卡帕迪亞執導「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light），從3名住在孟買的女性故事出發，描述她們勇敢突破傳統枷鎖，一舉拿下坎城影展評審團大獎。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）印度女導演帕亞爾卡帕迪亞的「你是我眼中的那道光」獲美國前總統歐巴馬選為今年愛片之一，片中從3名住在孟買的女性故事出發，描述她們勇敢突破傳統枷鎖，獲得好評。

根據片商提供資料，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）日前分享今年最愛電影，此片「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）也獲得青睞。

電影日前在印度上映，演員迪芙亞普拉巴（Divya Prabha）片中的親密戲掀起討論，並被保守派人士批評，迪芙亞普拉巴也出面回應，親密戲也是生活的一部分，「就跟吃飯、喝水一樣。」大方回應獲得不少稱讚。

「你是我眼中的那道光」是30多年來首部進入坎城影展並獲獎的印度電影，也獲得日本導演是枝裕和稱「成功描繪出印度社會女性的複雜性」，並邀請該片導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）前往東京影展分享。

「你是我眼中的那道光」將於27日上映。（編輯：龍柏安）1131224

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