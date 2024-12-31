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首頁 / 娛樂

裘莉與布萊德彼特達成離婚協議 纏鬥8年官司落幕

2024/12/31 14:48（12/31 15:24 更新）
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好萊塢女星安潔莉娜裘莉（右）與前夫布萊德彼特（左）。圖為兩人2014年出席美國電影學會獎頒獎。（路透社）
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（右）與前夫布萊德彼特（左）。圖為兩人2014年出席美國電影學會獎頒獎。（路透社）
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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）據說已達成離婚協議，終結好萊塢史上耗時最久、爭議最多的離婚官司之一。

美聯社、「時人雜誌」（People）等外媒報導，安潔莉娜裘莉的律師賽門（James Simon）證實他的委託人已和布萊德彼特達成協議。

賽門發布聲明說：「安潔莉娜（裘莉）8年多前訴請與（布萊德）彼特先生離婚。」聲明說，「她和孩子們捨下了他們所有與彼特先生共享的財產。自那時起，她就把焦點著重在替家人尋找平靜並療傷。」

聲明說：「這只是8年前展開的一段冗長進程的一環。坦白說，安潔莉娜（裘莉）心力交瘁，但很欣慰這一部分已告終。」

法院文件還未提交，雙方的協議仍需法官簽署。布萊德彼特的律師尚未回應美聯社置評請求。

安潔莉娜裘莉與布萊德彼特2004年拍攝電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）相識相戀，2014年結為夫妻。這兩位奧斯卡金像獎得主育有6名子女。

女方2016年訴請離婚，稱男方曾在一架從歐洲出發的私人飛機上對她和孩子們暴力相向。

法官2019年宣布兩人離異且恢復單身，但財產分配和子女監護權仍需另行解決。

女方律師說，現年49歲的安潔莉娜裘莉與61歲的布萊德彼特今天簽下離婚協議。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1131231

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安潔莉娜裘莉
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