金球獎入圍名單將出爐 Lady Gaga亞莉安娜有機會入圍女配角

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）一年一度金球獎（Golden Globe）即將於美國時間9日宣布入圍名單，「魔法壞女巫」、「教宗祕密會議」、「粗獷派建築師」等都看好上榜。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，金球獎是好萊塢頒獎季第一個主要獎項，也是重要風向球。

不同於奧斯卡和英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards），金球獎獎項劃分為「劇情類」和「音樂喜劇類」，而劇情類男女主角、音樂喜劇類男女主角以及不分類別的男女配角這6個演技獎，每項都提名6人。

這意味著入圍金球獎演技獎項的演員達36人，多於奧斯卡不分類別且各有5個名額的20人，換句話說，得獎機會大了，「遺珠」之憾就小了。

至於誰或哪些作品有機會入圍，以下為美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）的預測：

音樂喜劇類方面，這個類別今年競爭特別激烈，「毒王女人夢」（Emilia Perez）和「魔法壞女巫」（Wicked）高度看好入圍最佳影片獎，這兩片的主角卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）和辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）角逐演技獎的呼聲也很高。「艾諾拉」（Anora）女星麥琪麥迪遜（Mikey Madison）同樣看好入圍。

影片來源：環球影片 官方頻道

音樂喜劇類男主角獎競爭相對較小，「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）的傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、「當殺手戀愛時」（Hit Man）的格蘭鮑威爾（Glen Powell）和「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）都有機會。

劇情類別的「星光」特別耀眼，最佳男主角獎項或許有機會看到「粗獷派建築師」（The Brutalist）的亞卓安布洛迪（Adrien Brody）、「教宗祕密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、「監獄之歌」（Sing Sing）的科爾曼多明哥（Colman Domingo）以及「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）較勁。

至於劇情類影后入圍名單，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在「瑪麗亞」（Maria）一片的表現讓她看到事業第二春，但她可能的強敵也不少，包括「隔壁的房間」（The Room Next Door）的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）和「我的寶貝」（Babygirl）的妮可基嫚（Nicole Kidman）等。

最佳男配角獎方面，「跳痛之旅」（A Real Pain）的基倫克金（Kieran Culkin）和「神鬼戰士II」（Gladiator II）的丹佐華盛頓（Denzel Washington）都很有機會。

然而，最受矚目的是最佳女配角獎名單，今年這個獎項入圍者有可能達歷年來最重磅等級，包括「毒王女人夢」的席琳娜（Selena Gomez）、「魔法壞女巫」的亞莉安娜（Ariana Grande）以及新片Unstoppable的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），就連「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）的女神卡卡（Lady Gaga）都有機會。

最佳影片方面，除了「粗獷派建築師」、「教宗祕密會議」和「監獄之歌」之外，也有不少人支持「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）。

金球獎入圍名單將於格林威治時間9日13時15分（台北時間9日晚間9時15分）左右揭曉。金球獎頒獎典禮則將於美國時間明年1月5日在加州比佛利山（Beverly Hills）登場。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131209