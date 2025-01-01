曾寶儀拍紀錄片訪談罹癌親友 轉換身分痛苦掙扎

（中央社記者王心妤台北1日電）藝人曾寶儀在紀錄片「交換禮物」訪談癌友，包含堂媳小琦，她不諱言，每次探視都要在家人和主持人身分之間掙扎，有精神分裂的感覺，而面對親友罹癌，能做的就是珍惜當下。

曾寶儀片中跟多名癌友對談，其中一名病友小琦是她的堂弟曾國駿的太太。她接受中央社記者訪問表示，當時是小琦主動提出想要被拍攝，而團隊也想著若小琦康復就是拍下奇蹟，若她不幸離開也用影像留下了她的身影。

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曾寶儀不諱言，每次去探視小琦時都會掙扎著要不要拍攝，「我到底是主持人？還是探病家屬呢？」她形容這感覺就像精神分裂，能不能什麼都別說，只要好好陪伴，「而不用問出，妳覺得還有什麼（治療）可以做？但我必須要問，這是最難的地方。」

除了小琦，曾寶儀的媽媽「寶媽」也曾3度抗癌，她不諱言當癌友的家屬，最難的是面臨隨時會想到家人會不會復發的恐懼，但撇開疾病，她因為跟媽媽沒有住在一起，也會擔心媽媽會不會不慎在家摔倒之類等，許多事情都恐怖不完，「但每天懷抱恐懼，不如讓恐懼變成愛的提醒，提醒我要珍惜每一次的見面都要好好說話。」（編輯：陳政偉）1140101