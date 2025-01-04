王子鼓勵弟弟創業 曝邱宇辰1年收入抵10年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北4日電）藝人邱勝翊（王子）經營演藝事業同時也投資副業，他今天出席活動透露手上共有5項副業，平均發出去的年終有2、3個月，順道爆料弟弟邱宇辰（毛弟）去年賺超多，「1年收入抵10年。」

王子近來和昔日「Lollipop棒棒堂」成員合體主持節目「來吧！哪裡怕」掀回憶殺，對此王子開心說：「很多年輕人應該都不認識我們棒棒堂是誰了，但是我覺得很開心，通過這個節目讓新的小朋友知道原來有這6個老人」，透過節目和成員相處也成了他美好的回憶。

王子和粿粿今天出席活動，聊起副業，王子表示，手上有5項副業，公司的年終都是看績效給，「目前平均2、3個月，最少也有1個月。」

同為藝人的弟弟邱宇辰因演出BL劇「關於未知的我們」爆紅，王子也鼓勵他趁勢開創時尚品牌，經營這半年以來成績也相當好，王子笑稱：「邱宇辰今年給爸媽的紅包錢應該要包比較多，他賺的比我多！他去年的收入，可以抵他前10年吧！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王子和邱宇辰明天將合體登「紅白藝能大賞」錄影，王子預告會首唱新歌，「特別排了，新的歌曲、舞蹈，然後加上以前的一些大家比較熟悉我們的歌曲，做了一個組曲串燒」。

粿粿跟范姜彥豐育有2歲多女兒，目前沒有生二胎的計畫，「一個小孩滿好玩的，小朋友很乖，大家都稱讚很好帶。」粿粿的女兒是聽損寶寶，必須配戴助聽器，粿粿今天也表示女兒狀況很好，定期2週上說話課，固定半年追蹤檢查，目前正在學習講話，一切都往好的方向。（編輯：陳政偉）1140104