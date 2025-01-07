許富凱拍實境秀專做體力活 抓香魚出鏡狂吐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北7日電）歌手許富凱跨界主持綜藝節目「瓜田冠軍的誕生」，節目中嘗試抓魚和豬，害怕魚的許富凱不敢吃魚，但為拍攝只好硬著頭皮上陣，他透露，「我邊唸經邊抓，烤完魚後去旁邊吐」。

林美秀、王彩樺、黃于庭（庭庭）及許富凱主持節目「瓜田冠軍的誕生」，他們肩負重要使命，耗時3個月農村遊學、從12家農會選出台灣農特產伴手禮冠亞軍，代表台灣到日本埼玉縣本庄市交流，台灣錄影部分則邀客座嘉賓蔡昌憲及江宏傑參與節目錄影，今天4人出席記者會分享錄影甘苦。

許富凱與黃于庭也因為拍攝節目首次嘗試抓豬，許富凱透露自己拍完1個多月都不敢吃豬肉。另外，讓許富凱體會很深的就是抓香魚，許富凱怕魚，他提到，「香魚還一直跳進去我的青蛙衣，我平時不吃魚，無法在桌上看到一整條魚，偏偏這次要捕香魚，我邊抓邊唸經，最後大家烤香魚，我就跑去旁邊吐。」

林美秀這次赴日本出外景，老公則是愛相隨，她表示，因為前陣子身體不好要忌口，但有時一忙有壓力就想吃，所以老公這次特別陪在旁邊。錄影之餘，老公還開車帶她和許富凱去東京，這一路上她也拍攝了新專輯的第6支MV，完全由老公掌鏡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過年將到，王彩樺年初二將帶家人去越南富國島度假，林美秀和許富凱則在台灣過年。許富凱要回南部陪媽媽，林美秀提到，「有次準備燒酒雞，許媽媽用了3瓶純酒去煮，真是聞到就會醉了」，隔空再次跟許富凱的媽媽點菜。

「瓜田冠軍的誕生」8日起每週三晚上10時在三立都會台首播，LINE TV、中華電信Hami Video每週三晚上11時播出，「瓜田冠軍的誕生」YouTube頻道則於每週四中午12時上架。（編輯：張雅淨）1140107