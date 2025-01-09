BL劇「看見愛」大結局 金雲奶奶看親密戲樂比讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）台日合資BL劇「看見愛」去年10月開播，在串流KKTV持續占據台劇收視冠軍；昨晚大結局，主角金雲、林宇出席放映見面會陪劇迷觀影，而金雲的親奶奶更現身比讚，成為現場溫馨時刻。

「看見愛」由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資，主要演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文昨晚在台北市三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行的放映見面會跟劇迷同樂，除了有台灣粉絲，也有來自歐美等地的劇迷參與。

金雲一幕跟林宇衣櫃中的親密戲，金雲的奶奶興奮站起身，對著台上的金雲和台下的粉絲比讚。金雲笑說，活動上發現家人有來，「心想『完蛋』，不知道她們看完會有什麼反應，不過看到奶奶反應很好，覺得很欣慰。」

透過 Google News 追蹤中央社

見面會活動準備手語傳情、比姿勢大賽等小遊戲，金雲對林宇表示，「我會成為你的那朵雲，替你擋風擋雨，雲是不會讓林宇淋雨的，未來還有很多挑戰，我們一起闖。」

林宇則回應：「我從不曾感到你對我有一絲絲的厭倦，在『看見愛』感受到了不曾感受的愛，因為你讓我覺得自己很特別，也不孤單。」（編輯：陳政偉）1140109