加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

五月天「一路向東」 愛河灣周邊實施交通管制

2025/1/15 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）樂團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站將於17日登場，高雄市交通局今天表示，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，呼籲民眾多利用公共運輸勿開車。

五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，將於17日於高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，交通局今天公布相關交通管制措施。

交通局表示，配合演唱會活動演出，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為下午4時至晚上10時，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行。

第二階段管制時間為晚上8時至11時，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

第三階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締。

交通局表示，由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，民眾可多利用公共運輸前往。會場鄰近捷運中央公園站、鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6時後不再提供上下車服務。

交通局提醒，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。（編輯：李淑華）1140115

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：