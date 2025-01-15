五月天「一路向東」 愛河灣周邊實施交通管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）樂團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站將於17日登場，高雄市交通局今天表示，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，呼籲民眾多利用公共運輸勿開車。

五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，將於17日於高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，交通局今天公布相關交通管制措施。

交通局表示，配合演唱會活動演出，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為下午4時至晚上10時，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行。

第二階段管制時間為晚上8時至11時，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

第三階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締。

交通局表示，由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，民眾可多利用公共運輸前往。會場鄰近捷運中央公園站、鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

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另外，預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6時後不再提供上下車服務。

交通局提醒，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。（編輯：李淑華）1140115