中居正廣涉性侵醜聞重挫富士電視台 7企業抽廣告

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料疑在2023年性侵一名當時是日本富士電視台的女員工一事，儘管富士電視台社長港浩一17日召開記者會說明，但已有7家大公司表明抽廣告。

中居正廣出身國民男團SMAP，「週刊文春」上個月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵，X女認為遭上司A先生設局。

富士電視台社長港浩一17日在記者會上表示，在2023年6月上旬，中居正廣和X女爆發糾紛時就已獲知此事，未來將成立以外部律師為核心的調查委員會。

日本經濟新聞報導，花王18日起停止在富士電視台播放廣告。至於抽廣告的期間多長，花王表示，「端視今後適切的調查、檢視的結果、富士電視台方面的想法、所公布的內容等，做綜合判斷，再做出決定」。

有關這起性侵醜聞，昨天大型壽險公司明治安田生命、日本生命保險、汽車龍頭豐田汽車、NTT東日本公司等都陸續表明要停止在富士電視台播放廣告。

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雜誌「女性自身」報導，有日本的廣告代理商相關人士表示，「這樣的事態前所未聞」、「今後可能愈來愈多企業會跟進抽廣告。或許會變成最差的情況，那就是所有廣告變成公益廣告AC Japan」。

有日本民眾在社群平台X寫下留言，包括「富士的廣告可能會變成公益廣告AC Japan」、「繼日本生命、豐田汽車，愈來愈多富士的金主抽廣告，富士或許面臨經營虧損或破產」、「富士電視台社長的那場『明哲保身』的記者會成了致命的一擊嗎？」。（編輯：唐佩君）1140120